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РИА Новости

В Сочи мужчине грозит до 20 лет за попытку контрабанды наркотиков в Абхазию

15:53 11.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
СОЧИ, 11 ноя – РИА Новости. Суд в Сочи рассмотрит дело мужчины, который пытался пронести наркотики через российско-абхазскую границу, сообщает прокуратура Краснодарского края.
По версии следствия, 42-летний гражданин России в мае в Санкт-Петербурге за 38,5 тысячи рублей приобрел у неизвестного более 20 грамм метадона и около 1 грамма кокаина. После этого он прилетел в Сочи и попытался пересечь российско-абхазскую границу. При личном досмотре на таможенном контроле сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили у него наркотики. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям "контрабанда наркотических средств в крупном размере" и "незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".
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"Свою вину Х. признал. Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд для рассмотрения по существу. За содеянное Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обвиняемый заключен под стражу.
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ФСБ РФАбхазияКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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