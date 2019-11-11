В Сочи мужчине грозит до 20 лет за попытку контрабанды наркотиков в Абхазию

По версии следствия, 42-летний гражданин России в мае в Санкт-Петербурге за 38,5 тысячи рублей приобрел у неизвестного более 20 грамм метадона и около 1 грамма кокаина. После этого он прилетел в Сочи и попытался пересечь российско-абхазскую границу. При личном досмотре на таможенном контроле сотрудники пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю обнаружили у него наркотики. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям "контрабанда наркотических средств в крупном размере" и "незаконное хранение наркотических средств в крупном размере".