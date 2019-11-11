На юго-востоке Франции три человека пострадали при землетрясении

Как информировало ранее Центральное сейсмологическое бюро, землетрясение магнитудой 5,4 произошло около города Монтелимар на юго-востоке страны в 11.52 по местному времени (13.52 мск). По данным французских СМИ, подземные толчки длились около десяти секунд и ощущались в ряде других городов – в Лионе, Монпелье, Авиньоне.