Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T15:51Z
https://ria.ru/20191111/1560812889.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1036x0_80_0_0_d919d90d68ebffaaf276491bb8bf3233.jpg
РИА Новости

На юго-востоке Франции три человека пострадали при землетрясении

15:51 11.11.2019
400
© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Три человека получили легкие травмы при землетрясении на юго-востоке Франции, сообщает префектура департамента Дром.
Как информировало ранее Центральное сейсмологическое бюро, землетрясение магнитудой 5,4 произошло около города Монтелимар на юго-востоке страны в 11.52 по местному времени (13.52 мск). По данным французских СМИ, подземные толчки длились около десяти секунд и ощущались в ряде других городов – в Лионе, Монпелье, Авиньоне.
"Землетрясение в регионе Монтелимар – Валенс, Ардеш. Три человека получили легкие травмы. Мы просим жителей (коммуны) Ле-Тей пока оставаться на улице и не заходить в дома", - говорится в сообщении префектуры в Twitter.
301201
Обсудить 0
АвиньонФранцияЛионВ мире
Рекомендуем
Сейсмограф. Архивное фото
На юго-востоке Франции произошло землетрясение магнитудой 5,4
Сотрудник Красного креста
На юге Германии около 30 человек пострадали в результате массового ДТП
Лесной пожар
В Абхазии в горах вспыхнул крупный лесной пожар
Ситуация на месте гибели женщины и ребенка в Москве
В Москве женщина совершила суицид, попытавшись при этом убить детей
Президент Marvel Studios Кевин Файги на премьере фильма Человек-паук: далеко от дома
Стало известно, какие новые супергерои появятся в фильмах Marvel
Сотрудник полиции в Германии
В Берлине обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
В Сирии взорвались два заминированных автомобиля
Столкновение демонстрантов с полицией в Греции
В Афинах произошли столкновения между студентами и полицией
Последствия подтопления в поселке Крестцы Новгородской области
В России почти 40 поселений остаются подтопленными на северо-западе страны
Руслан Попов и Роман Лобанов
Спрятал труп в лесу: как полицейский из Азова хотел скрыть смертельное ДТП
Сотрудник следственного комитета России
На северо-западе Москвы утонули двое причальных рабочих
Петровское, Донбасс
Украинские военные заявили о завершении разведения сил у Петровского
Последствия циклона Булбул
В Индии не менее десяти человек погибли из-за циклона, пишут СМИ
Митингующие заблокировали дорогу AP-7 в районе Ла-Жункера в испанской провинции Жирона
Каталонские радикалы перекрыли дорогу между Испанией и Францией
Ситуация на границе Нусайбин – Камышлы
СМИ сообщили о трех погибших в результате взрывов в сирийском Камышли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протестующие вновь устроили транспортный коллапс
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
05:07Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
Лента новостейМолния