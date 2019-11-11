На юго-востоке Франции три человека пострадали при землетрясении

ПАРИЖ, 11 ноя – РИА Новости. Три человека получили легкие травмы при землетрясении на юго-востоке Франции, сообщает префектура департамента Дром.
Как информировало ранее Центральное сейсмологическое бюро, землетрясение магнитудой 5,4 произошло около города Монтелимар на юго-востоке страны в 11.52 по местному времени (13.52 мск). По данным французских СМИ, подземные толчки длились около десяти секунд и ощущались в ряде других городов – в Лионе, Монпелье, Авиньоне.
"Землетрясение в регионе Монтелимар – Валенс, Ардеш. Три человека получили легкие травмы. Мы просим жителей (коммуны) Ле-Тей пока оставаться на улице и не заходить в дома", - говорится в сообщении префектуры в Twitter.