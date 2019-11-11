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РИА Новости

На юге России привлекли вертолет Ми-8 для тушения природных пожаров

15:35 11.11.2019
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© МЧС РоссииЛиквидация природного пожара в Оренбургской области. 21 июля 2019
Ликвидация природного пожара в Оренбургской области. 21 июля 2019
© МЧС России
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. МЧС держит на особом контроле ситуацию с природными пожарами в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии, где площадь горения составляет 21 гектар, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"На особом контроле ведомства – природные пожары на территории Карачаево-Черкесской Республики и Краснодарского края, где действуют 12 очагов с площадью активного горения 21 гектар", - сообщили в пресс-службе.
Дым от лесных пожаров
5 ноября, 13:49РИА Новости
На территории России продолжает действовать один очаг природного пожара
Добавляется, что к тушению данных пожаров привлекался вертолет Ми-8 МЧС России, который сбросил 60 тонн воды. Угрозы населенным пунктам нет.
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Ми-8МЧС РФКраснодарский крайРоссияПроисшествия
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