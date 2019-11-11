МЧС подготовило пункты обогрева для водителей, застрявших в пробках

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Спасатели проверили на готовность более шести тысяч пунктов обогрева, в которых водители могут согреться в случае пробок на дорогах страны, сообщил замглавы МЧС Александр Чуприян, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.
"МЧС России проведены проверки около шести тысяч пунктов обогрева на готовность при заторах на автомобильных дорогах в осенне-зимний период", - сказал Чуприян.
Он добавил, что мобильные пункты обогрева были доукомплектованы и теперь смогут принять более 336 тысяч человек в случае ЧП.