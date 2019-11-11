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РИА Новости

МЧС подготовило пункты обогрева для водителей, застрявших в пробках

15:32 11.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили на парковке в Москве
Автомобили на парковке в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Спасатели проверили на готовность более шести тысяч пунктов обогрева, в которых водители могут согреться в случае пробок на дорогах страны, сообщил замглавы МЧС Александр Чуприян, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.
"МЧС России проведены проверки около шести тысяч пунктов обогрева на готовность при заторах на автомобильных дорогах в осенне-зимний период", - сказал Чуприян.
Он добавил, что мобильные пункты обогрева были доукомплектованы и теперь смогут принять более 336 тысяч человек в случае ЧП.
Проверка документов
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Александр ЧуприянМЧС РФРоссияОбщество
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