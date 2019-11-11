Пресс-конференция в преддверии мировой премьеры оперы "Продавец игрушек"

Участники:
- композитор, народный артист России Максим ДУНАЕВСКИЙ;
- заслуженный артист России Сергей ЖИГУНОВ;
- автор пьесы, государственный и общественный деятель Виктор ДОБРОСОЦКИЙ;
- композитор Алексей ШЕЛЫГИН;
- автор либретто, поэт, драматург, режиссер Кирилл КРАСТОШЕВСКИЙ;
- музыкальный руководитель и дирижер Александр ЖИЛЕНКОВ;
- режиссер-постановщик Александр ВЭЙРО;
- художник Дарья СИНЦОВА;
- художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина ГЕРАСИМОВА.
Мировая премьера "Продавца игрушек" пройдет на сцене "Новой оперы" 23–24 ноября. Это совершенно новое произведение, написанное по заказу театра.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- композитор, народный артист России Максим ДУНАЕВСКИЙ;
- заслуженный артист России Сергей ЖИГУНОВ;
- автор пьесы, государственный и общественный деятель Виктор ДОБРОСОЦКИЙ;
- композитор Алексей ШЕЛЫГИН;
- автор либретто, поэт, драматург, режиссер Кирилл КРАСТОШЕВСКИЙ;
- музыкальный руководитель и дирижер Александр ЖИЛЕНКОВ;
- режиссер-постановщик Александр ВЭЙРО;
- художник Дарья СИНЦОВА;
- художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина ГЕРАСИМОВА.
Мировая премьера "Продавца игрушек" пройдет на сцене "Новой оперы" 23–24 ноября. Это совершенно новое произведение, написанное по заказу театра.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/