Один из жителей Тувы, пострадавших в ДТП на трассе, остается в больнице

КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Врачи оставили в больнице Кызыла одного из семи жителей Тувы, пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
По уточненной информации МВД, ночью на 233-м километре автодороги Р-257 "Енисей" водитель микроавтобуса Toyota, который направлялся из Красноярска в сторону Абакана, допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом, остановившимся на красный сигнал светофора в попутном направлении. В ДТП погибли водитель и пассажир микроавтобуса, 10 человек были доставлены в больницу. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Позднее стало известно, что семерых пострадавших в ДТП доставили в Кызыл.
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"После осмотра (в больнице Кызыла - ред.) шестеро отправлены на амбулаторное лечение, кроме одного человека, который остается в больнице", - сообщили в минздраве.
В министерстве добавили, что в отношении двух пострадавших, оставшихся в Новоселово, будет решаться вопрос о переводе в Красноярск.