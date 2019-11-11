Один из жителей Тувы, пострадавших в ДТП на трассе, остается в больнице

В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали два человека

В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали два человека

"После осмотра (в больнице Кызыла - ред.) шестеро отправлены на амбулаторное лечение, кроме одного человека, который остается в больнице", - сообщили в минздраве.