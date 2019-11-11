Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T15:26Z
https://ria.ru/20191111/1560810582.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155120/77/1551207727_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_be462184ee8f1eab8a707e886991f37a.jpg
РИА Новости

Один из жителей Тувы, пострадавших в ДТП на трассе, остается в больнице

15:26 11.11.2019
122
© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КРАСНОЯРСК, 11 ноя - РИА Новости. Врачи оставили в больнице Кызыла одного из семи жителей Тувы, пострадавших при столкновении автобуса и грузовика в Красноярском крае, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
По уточненной информации МВД, ночью на 233-м километре автодороги Р-257 "Енисей" водитель микроавтобуса Toyota, который направлялся из Красноярска в сторону Абакана, допустил столкновение с грузовиком с полуприцепом, остановившимся на красный сигнал светофора в попутном направлении. В ДТП погибли водитель и пассажир микроавтобуса, 10 человек были доставлены в больницу. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Позднее стало известно, что семерых пострадавших в ДТП доставили в Кызыл.
Автомобили скорой помощи
10 ноября, 23:55РИА Новости
В ДТП на юго-востоке Москвы пострадали два человека
"После осмотра (в больнице Кызыла - ред.) шестеро отправлены на амбулаторное лечение, кроме одного человека, который остается в больнице", - сообщили в минздраве.
В министерстве добавили, что в отношении двух пострадавших, оставшихся в Новоселово, будет решаться вопрос о переводе в Красноярск.
000000
Обсудить 0
Красноярский крайКызылТуваПроисшествия
Рекомендуем
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Мордовии занял пятое место среди руководителей субъектов Федерации
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Семерых жителей Тувы, пострадавших в ДТП на трассе, перевезли в Кызыл
Демонстранты на улице Ла-Паса, Боливия
Госдеп призвал отстранить причастных к нарушениям от выборов в Боливии
Школьная столовая
Курганские власти проводят разбирательство из-за фото супа с червем в школе
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Башкирии два человека погибли при столкновении легковушки с грузовиком
Женщина в наручниках
Пропавшую жительницу Екатеринбурга нашли в исправительной колонии
Самолет Boeing 737-800 в Сочи
На Ямале стартовала продажа авиабилетов на субсидируемые маршруты 2020 года
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков отказался комментировать слова Асада об Идлибе и Эрдогане
Капельница
В Роспотребнадзоре назвали причину госпитализации школьников на Кубани
Подготовка к обеду в старшей группе детского сада
Более 205 тысяч детей в России не получили место в детском саду или яслях
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков отметил стремление России и Индии к реализации СПГ-проектов
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров рассказал о подготовке производителей к маркировке лекарств
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев поручил разработать предложения по контролю реализации нацпроектов
Бывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Обстановка в Ла-Пасе, Боливия
В Боливии армия заявила, что гарантирует ключевые государственные функции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протестующие вновь устроили транспортный коллапс
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
05:12Обложку пластинки, нарисованную Бэнкси, продали за рекордную сумму
05:07Крупнейшую в Сирии ГЭС восстанавливают на севере страны
Лента новостейМолния