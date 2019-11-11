Омские спасатели сняли рыбака с треснувшего льда в 500 метрах от берега

Рыбак, который оказался на треснувшем льду озера Ик в Крутинском районе

© Фото : МЧС РФ Рыбак, который оказался на треснувшем льду озера Ик в Крутинском районе

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Омские спасатели помогли 50-летнему рыбаку, который оказался на треснувшем льду озера на расстоянии около 500 метров от берега, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.

Инцидент произошел на озере Ик в Крутинском районе несколько часов назад. "Пятидесятилетний рыбак вышел на тонкий лед вопреки предостережениям сотрудников МЧС", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина ловил рыбу на расстоянии примерно 500 метров от берега и внезапно услышал треск. Во льду образовалась трещина шириной 25-30 метров и длиной четыре километра.

"Успев отойти в сторону, рыбак вызвал спасателей с мобильного телефона по номеру "101", - добавил представитель ведомства.

Спасатели добрались до рыбака на надувной лодке и доставили его на берег. Мужчина не пострадал.