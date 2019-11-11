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РИА Новости

Омские спасатели сняли рыбака с треснувшего льда в 500 метрах от берега

15:14 11.11.2019 (обновлено: 15:57 11.11.2019)
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© Фото : МЧС РФРыбак, который оказался на треснувшем льду озера Ик в Крутинском районе
Рыбак, который оказался на треснувшем льду озера Ик в Крутинском районе
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Омские спасатели помогли 50-летнему рыбаку, который оказался на треснувшем льду озера на расстоянии около 500 метров от берега, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
Инцидент произошел на озере Ик в Крутинском районе несколько часов назад. "Пятидесятилетний рыбак вышел на тонкий лед вопреки предостережениям сотрудников МЧС", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина ловил рыбу на расстоянии примерно 500 метров от берега и внезапно услышал треск. Во льду образовалась трещина шириной 25-30 метров и длиной четыре километра.
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"Успев отойти в сторону, рыбак вызвал спасателей с мобильного телефона по номеру "101", - добавил представитель ведомства.
Спасатели добрались до рыбака на надувной лодке и доставили его на берег. Мужчина не пострадал.
"Выход на лед в Омской области крайне опасен. Сотрудники ГИМС регулярно проводят рейды и напоминают любителям подледной рыбалки об опасности", - резюмировал собеседник агентства.
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МЧС РФОмская областьПроисшествия
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