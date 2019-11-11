На Ямале стартовала продажа авиабилетов на субсидируемые маршруты 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Продажа авиабилетов на субсидируемые маршруты 2020 года стартовала в Продажа авиабилетов на субсидируемые маршруты 2020 года стартовала в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.

"На южные направления в Краснодар, Сочи и Симферополь билет взрослому пассажиру обойдется в 9900 рублей, на рейсы до Москвы стоимость составит 9,5 тысячи рублей, цена билета на все остальные субсидируемые маршруты – по 7 тысяч рублей. Продажа билетов по всем направлениям открыта на шесть месяцев вперед, а также на южные направления в летний период", - говорится в сообщении.

В 2020 году округ субсидирует 30 межрегиональных маршрутов, в которые входят и новые направления: Салехард – Сочи, Салехард – Тюмень, Новый Уренгой – Сочи, Ноябрьск – Симферополь.

О планах по расширению маршрутной сети глава региона Дмитрий Артюхов говорил во время прямой трансляции в своем аккаунте Instagram 5 октября. "Для северян авиасообщение – ключевая тема. Это качество жизни, это удобство, возможность уехать летом в теплые края, поэтому, безусловно, тема в фокусе нашего внимания. Еще совсем недавно мы субсидировали восемь межрегиональных рейсов, а со следующего года их станет не менее 30. Это те направления, о которых говорят нам сами ямальцы. Второй важный вопрос – доступность авиабилетов. Вводя новые субсидируемые направления, мы снижаем цену на билет для населения", – сказал губернатор.

В 2020 году расширен список тех, кто сможет воспользоваться льготным тарифом на перелет по 33 направлениям за 2,5 тысячи рублей. С нового года в программу включены дети из многодетных семей в возрасте от 18 до 23 лет, которые учатся в вузах и среднеспециальных учебных заведениях на очной форме. Правом льготного тарифа можно воспользоваться один раз в год, направление "туда-обратно", без учета стыковочных рейсов, то есть тариф действует только на прямых рейсах, уточняют власти.