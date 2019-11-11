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РИА Новости

На северо-западе Якутии ожидаются морозы до минус 48 градусов

15:04 11.11.2019
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© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в фотобанкДевушка на остановке в городе Якутск
Девушка на остановке в городе Якутск
© РИА Новости / Болот Бочкарев
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Температура воздуха на северо-западе Якутии на этой неделе опустится ночью почти до минус 50 градусов, сообщается на сайте регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, в Якутии ожидаются настоящие зимние морозы.
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"На юго-востоке, в центральных районах и Колыме небольшой, местами умеренный снег… Температура воздуха ночью минус 29 - минус 34…, местами на Колыме и юго-востоке - 8-13, на западе, северо-западе и юге морозная погода преимущественно без осадков, температура воздуха ночью минус 34-39, на северо-западе минус 43-48, днем минус 25-30...", - говорится в сообщении.
В столице республики Якутске в понедельник без осадков, днем слабый снег, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 23-25, днем – минус 20-22 градуса по Цельсию.
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