На северо-западе Якутии ожидаются морозы до минус 48 градусов

"На юго-востоке, в центральных районах и Колыме небольшой, местами умеренный снег… Температура воздуха ночью минус 29 - минус 34…, местами на Колыме и юго-востоке - 8-13, на западе, северо-западе и юге морозная погода преимущественно без осадков, температура воздуха ночью минус 34-39, на северо-западе минус 43-48, днем минус 25-30...", - говорится в сообщении.