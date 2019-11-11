Захарова ответила на заявление Мааса о "неспособности Европы защититься"

Захарова привела данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за 2017 год, в котором перечисляются страны импортеры оружия США и Франции. Среди них - Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Индия, Ирак, Марокко, Египет, Австралия.

"Если Европа боится нападения из Африки, Азии, Ближнего Востока, зачем продаёт им оружие?! Остаётся Россия? Но Россия не нападала ни на Европу в целом, ни на Германию в частности. Россия регулярно становилась объектом агрессии со стороны европейской семьи. Так от кого будут США защищать и, кстати, кого?" - резюмирует Захарова.