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РИА Новости

Захарова ответила на заявление Мааса о "неспособности Европы защититься"

15:01 11.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что ни Германия, ни Европа не в состоянии эффективно защищать себя без США.
"Интересно, а от кого защищаться будут? Только если от самих себя. Кто последний раз нападал на Германию? Вспомнить не смогла. А на Францию? Правильно, Германия. И так далее. Хотя сегодня на них периодически нападает международный терроризм, но от него США не могут защитить даже самих себя, а все вместе эти государства своей странной международной политикой из года в год создают все больше поводов для его усиления. США - гарант того, что "Германия и Европа" перестанут нападать друг на друга и на государства в других регионах мира? Тогда так и надо формулировать", - написала она в Facebook.
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Захарова привела данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за 2017 год, в котором перечисляются страны импортеры оружия США и Франции. Среди них - Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Индия, Ирак, Марокко, Египет, Австралия.
"Если Европа боится нападения из Африки, Азии, Ближнего Востока, зачем продаёт им оружие?! Остаётся Россия? Но Россия не нападала ни на Европу в целом, ни на Германию в частности. Россия регулярно становилась объектом агрессии со стороны европейской семьи. Так от кого будут США защищать и, кстати, кого?" - резюмирует Захарова.
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