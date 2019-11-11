Чайка призвал создать план по обеспечению сохранности средств на нацпроекты

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил о необходимости создания совместного плана действий Генпрокуратуры и правительства для сохранности средств, выделенных на нацпроекты.
"Представляется необходимым разработать план совместных действий правительства и Генпрокуратуры по обеспечению сохранности выделенных бюджетных средств (на нацпроекты - ред.), их целевого эффективного использования вплоть до достижения конечного результата", - сказал Чайка в ходе заседания президиума совета по национальным проектам.