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РИА Новости

Чайка призвал создать план по обеспечению сохранности средств на нацпроекты

15:00 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил о необходимости создания совместного плана действий Генпрокуратуры и правительства для сохранности средств, выделенных на нацпроекты.
"Представляется необходимым разработать план совместных действий правительства и Генпрокуратуры по обеспечению сохранности выделенных бюджетных средств (на нацпроекты - ред.), их целевого эффективного использования вплоть до достижения конечного результата", - сказал Чайка в ходе заседания президиума совета по национальным проектам.
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