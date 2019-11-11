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РИА Новости

Жительница Тюмени отдала за снятие порчи около 1,3 миллиона рублей

14:54 11.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Жительница Тюмени отдала за снятие порчи около 1,3 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает в понедельник управление МВД по Тюменской области.
"В конце октября потерпевшая оставила заявку на одном из сайтов, где неизвестные предоставляли услуги экстрасенсов. Позже ей позвонил мужчина, который представился помощником экстрасенса и заявил, что у женщины проблемы в жизни, а виной всему - порча. В результате общения мошенник убедил женщину пройти обряды исцеления. Все манипуляции проводились дистанционно, а за услуги женщина отправила около 1,3 миллиона рублей на указанный счет неустановленного банка. Позже мужчина перестал выходить на связь", - говорится в сообщении.
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В настоящее время полицейские устанавливают личность злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, уточняет полиция.
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