Жительница Тюмени отдала за снятие порчи около 1,3 миллиона рублей

"В конце октября потерпевшая оставила заявку на одном из сайтов, где неизвестные предоставляли услуги экстрасенсов. Позже ей позвонил мужчина, который представился помощником экстрасенса и заявил, что у женщины проблемы в жизни, а виной всему - порча. В результате общения мошенник убедил женщину пройти обряды исцеления. Все манипуляции проводились дистанционно, а за услуги женщина отправила около 1,3 миллиона рублей на указанный счет неустановленного банка. Позже мужчина перестал выходить на связь", - говорится в сообщении.