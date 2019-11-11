Темрезов: ситуация с пожаром в горной местности КЧР находится под контролем

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время рабочего совещания оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской Республики Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время рабочего совещания оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе

ЧЕРКЕССК, 11 ноя - РИА Новости. Пожары, вспыхнувшие в горной местности КЧР в воскресенье, носят низовой характер, не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в своем аккаунте в Инстаграм.

В регионе по поручению главы республики создан оперативный штаб, в состав которого вошли члены правительства региона, представители МЧС, администрации района, Управления лесами, представители правоохранительных органов.

"Место пожара находится в труднодоступной, горной скалистой местности. Ситуация находится под контролем. Сил и средств достаточно. По моему поручению создан оперативный штаб. На месте работают более 50 человек, 8 единиц техники", - сообщил Темрезов.

Темрезов отметил, что, "учитывая прогнозы погоды на ближайшее время, лесопожарная обстановка остается сложной, поэтому введен особый режим противопожарной безопасности".