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РИА Новости
Карачаево-Черкесская Республика

Темрезов: ситуация с пожаром в горной местности КЧР находится под контролем

14:46 11.11.2019 (обновлено: 15:09 11.11.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской РеспубликиГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время рабочего совещания оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время рабочего совещания оперативного штаба по предупреждению и ликвидации ЧС в регионе
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства Карачаево-Черкесской Республики
ЧЕРКЕССК, 11 ноя - РИА Новости. Пожары, вспыхнувшие в горной местности КЧР в воскресенье, носят низовой характер, не угрожают населенным пунктам и объектам экономики, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в своем аккаунте в Инстаграм.
В регионе по поручению главы республики создан оперативный штаб, в состав которого вошли члены правительства региона, представители МЧС, администрации района, Управления лесами, представители правоохранительных органов.

"Место пожара находится в труднодоступной, горной скалистой местности. Ситуация находится под контролем. Сил и средств достаточно. По моему поручению создан оперативный штаб. На месте работают более 50 человек, 8 единиц техники", - сообщил Темрезов.

Темрезов отметил, что, "учитывая прогнозы погоды на ближайшее время, лесопожарная обстановка остается сложной, поэтому введен особый режим противопожарной безопасности".
"Оперативному штабу необходимо обеспечить строгое соблюдение противопожарного режима на всей территории республики и неукоснительное выполнение постановления Правительства КЧР о запрете сжигания сухой растительности. Строго следовать правилам противопожарной безопасности нужно и жителям, и гостям республики", - написал Темрезов.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
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