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РИА Новости

Песков сообщил, что Моралес не просил убежища в России

14:29 11.11.2019 (обновлено: 20:07 11.11.2019)
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsДействующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
Действующий президент Боливии Эво Моралес во время выступления перед журналистами в городе Эль-Альто. 10 ноября 2019
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Никто из руководства Боливии не запрашивал политического убежища, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
"Каких-либо контактов ни с господином Моралесом, ни с его представителями не было. Что касается убежища, то никто не запрашивал убежище", - сказал Песков.
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