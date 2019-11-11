В Кремле надеются, что в ситуацию в Боливии не будет вмешательства извне

Журналисты отметили, что МИД РФ назвал ситуацию в Боливии развитием событий по лекалам срежессированного госпереворота, и поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ, как бы в Кремле оценили события в этой стране.

"С вашей стороны было бы неразумным ожидать какую-то другую реакцию. Естественно, это абсолютно консолидированная реакция российской стороны. Сейчас, конечно, мы призываем всех к спокойствию, надеемся, что дальнейшее развитие ситуации в Боливии будет в рамках закона. И, конечно, мы надеемся, что свою судьбу боливийцы будут решать сами, без вмешательства каких-либо третьих стран", - сказал Песков журналистам.