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РИА Новости

В Кремле надеются, что в ситуацию в Боливии не будет вмешательства извне

14:25 11.11.2019 (обновлено: 20:09 11.11.2019)
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© REUTERS / Manuel ClaureОбстановка в Ла-Пасе, Боливия
Обстановка в Ла-Пасе, Боливия
© REUTERS / Manuel Claure
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. В Кремле рассчитывают, что ситуация в Боливии будет развиваться по закону и без вмешательства извне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На состоявшихся 20 октября 2019 года выборах президента Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
Журналисты отметили, что МИД РФ назвал ситуацию в Боливии развитием событий по лекалам срежессированного госпереворота, и поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ, как бы в Кремле оценили события в этой стране.
"С вашей стороны было бы неразумным ожидать какую-то другую реакцию. Естественно, это абсолютно консолидированная реакция российской стороны. Сейчас, конечно, мы призываем всех к спокойствию, надеемся, что дальнейшее развитие ситуации в Боливии будет в рамках закона. И, конечно, мы надеемся, что свою судьбу боливийцы будут решать сами, без вмешательства каких-либо третьих стран", - сказал Песков журналистам.
Акция протеста в Ла-Пасе, Боливия
Вчера, 12:42Радио Sputnik
МИД РФ призвал Боливию к законному выходу из кризиса
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Смена власти в БоливииЭво МоралесДмитрий ПесковБоливияРоссияВ мире
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