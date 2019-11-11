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РИА Новости

Ситуация в Боливии не повлияет на поездку Путина на саммит БРИКС в Бразилии

14:22 11.11.2019 (обновлено: 14:25 11.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ситуация в Боливии не повлияет на поездку президента РФ Владимира Путина на этой неделе на саммит БРИКС в Бразилии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На состоявшихся 20 октября выборах президента Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Целый ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
"Нет, на поездку президента, предстоящую на этой неделе в Бразилию на саммит БРИКС, ситуация в Боливии не повлияет. Поездка состоится в соответствии с уже подготовленной программой", - сказал Песков журналистам.
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Смена власти в БоливииБРИКСДмитрий ПесковВладимир ПутинБразилияВ мире
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