Ситуация в Боливии не повлияет на поездку Путина на саммит БРИКС в Бразилии

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ситуация в Боливии не повлияет на поездку президента РФ Владимира Путина на этой неделе на саммит БРИКС в Бразилии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На состоявшихся 20 октября выборах президента Боливии Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Целый ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот.
"Нет, на поездку президента, предстоящую на этой неделе в Бразилию на саммит БРИКС, ситуация в Боливии не повлияет. Поездка состоится в соответствии с уже подготовленной программой", - сказал Песков журналистам.