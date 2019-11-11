Предпосылок к войне в Ливане нет, считает эксперт

БЕЙРУТ, 11 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Предпосылок к вооруженному конфликту в Предпосылок к вооруженному конфликту в Ливане , где на фоне массовых протестов ушел в отставку премьер, нет, а шиитское движение "Хезболлах" может выступить гарантом мира и стабильности, рассказал РИА Новости лидер православной партии Ливана "Аль-Машрек" Фади Дейри.

Премьер-министр Ливана Саад Харири 29 октября объявил о своей отставке на фоне массовых антиправительственных демонстраций по всей стране, которые начались 17 октября, были закрыты банки, госучреждения, школы и университеты. После отставки правительства народные массы не утихли и продолжили мирные демонстрации с требованием сформировать правительство на новых условиях и провести экономические реформы, соблюдающие права населения в первую очередь в банковском секторе.

"Нет предпосылок к тому, что текущая революция перерастет в вооруженную. На улицах новое поколение, включая молодежь и женщин и студентов. Они не могут довести до вооруженного противостояния. Таких целей нет. Я даже не готов сравнивать революцию 17 октября в Ливане с тем, что происходило в 2011 году в Сирии, так как нет ничего указывающего на это и нет реального для того сценария силы в стране. Сила, которая есть, - это "Хезболлах", которая является одним из крупнейших игроков в Ливане. С учетом того, что они имеют наибольшую силу политическую и вооруженную, нет опасений (что ситуация дойдет до войны)", - сказал Дейри.

По словам Дейри, с первых дней антиправительственных митингов в Ливане руководители страны пытались принизить значимость происходящего, акцентируя внимание на роль зарубежного влияния и посольств на происходящее в стране, все больше разговоров стало о том, что эта революция приведет к гражданской войне и к масштабному обрушению экономики. "Происходящее сегодня, скорее, - противостояние правящих фамилий в Ливане и народом", - добавил он.

По мнению собеседника агентства, если говорить о влиянии извне на внутренние события в Ливане, то в связи с желанием ослабить "Хезболлах" Запад, скорее, сделает все для усугубления экономической ситуации, пытаясь возложить ответственность за кризис на руководство шиитского движения сопротивления.

"Может быть, революция экономическая, будет экономическое давление в больших масштабах. Открытое противостояние уже видно между ассоциацией банков и главой центрального банка, он держится на своем месте с Таифского договора (1990 года), и никто его не может убрать, так как он под международной защитой и имеет большие связи. Ситуация с долларом нестабильная. Народ больше не может терпеть происходящее в банках, они хотят свои деньги, хотят распоряжаться ими так, как хотят. Люди все видят и знают, не как раньше. Сегодня вся информация в свободном доступе", - добавил Дейри.

Дефицит доллара на ливанском рынке стал ощутимым еще в начале сентября, после того, как появились ограничения на выдачу долларов в банках, а также была введена комиссия до 5 долларов за обналичивание каждой тысячи долларов. На фоне этого на черном рынке вырос курс национальной валюты по отношению к доллару. Некоторые обменные пункты требовали до 1800 фунтов за доллар, в то время как курс центробанка сохраняется на уровне 1515 фунтов и значительно не менялся с 90-х годов.

Дейри также отметил, что нового подъема массовых протестов и митингов на улицах ливанских городов стоит ожидать уже во вторник на фоне намерений парламента рассмотреть указ о всеобщей амнистии. "Нам стоит дождаться вторника, когда, как заявили, должны быть приняты меры и объявлены законопроекты. Неприемлемое предложение о всеобщей амнистии. С одной стороны, военные не согласны, так как под нее могут попасть салафиты - члены радикальных группировок, против которых они воевали. С другой стороны, ей могут воспользоваться коррупционеры, которые украли внушительные суммы", - объяснил он.