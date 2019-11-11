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РИА Новости

Путин в понедельник встретится с членами правительства

14:21 11.11.2019 (обновлено: 20:10 11.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет отдельные встречи с членами правительства, а также совершит международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня дальше у президента в графике отдельные встречи, в том числе с членами правительства уже по отдельности, по профилям, во второй половине дня у президента также будет международный телефонный разговор", - сказал Песков журналистам.
Ранее в понедельник Путин уже провел совещание с членами правительства.
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