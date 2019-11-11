Медведев напомнил о последствиях за нарушение правил реализации нацпроектов

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. 11 ноября 2019

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. 11 ноября 2019

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Председатель правительства Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что нарушение правил реализации нацпроектов будет иметь жесткие последствия.

"Очевидно, что это важнейшее направление нашей страны <...>. Нарушение правил <...> будет иметь самые серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности, административной ответственности", — пояснил он на заседании президиума профильного совета.

Национальные проекты — принятая в прошлом году программа федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".

"Человеческий капитал" направлен на развитие таких направлений, как здравоохранение, образование, демография и культура.

"Комфортная среда" — это безопасность и качество дорог, жилье и экология.