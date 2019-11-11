Медведев напомнил о последствиях за нарушение правил реализации нацпроектов

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что нарушение правил реализации нацпроектов будет иметь жесткие последствия.
"Очевидно, что это важнейшее направление нашей страны <...>. Нарушение правил <...> будет иметь самые серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности, административной ответственности", — пояснил он на заседании президиума профильного совета.
Национальные проекты — принятая в прошлом году программа федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".
"Человеческий капитал" направлен на развитие таких направлений, как здравоохранение, образование, демография и культура.
"Комфортная среда" — это безопасность и качество дорог, жилье и экология.
"Экономический рост" связан с наукой, малым и средним предпринимательством, цифровой экономикой, производительностью труда, экспортом и некоторыми другими сферами.