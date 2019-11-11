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РИА Новости

Медведев напомнил о последствиях за нарушение правил реализации нацпроектов

13:38 11.11.2019 (обновлено: 18:05 11.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. 11 ноября 2019
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. 11 ноября 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. 11 ноября 2019
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что нарушение правил реализации нацпроектов будет иметь жесткие последствия.

"Очевидно, что это важнейшее направление нашей страны <...>. Нарушение правил <...> будет иметь самые серьезные последствия, вплоть до уголовной ответственности, административной ответственности", — пояснил он на заседании президиума профильного совета.

Национальные проекты — принятая в прошлом году программа федерального масштаба, рассчитанная на 2019-2024 годы. Работа ведется по трем основным направлениям — "Человеческий капитал", "Комфортная среда для жизни" и "Экономический рост".
"Человеческий капитал" направлен на развитие таких направлений, как здравоохранение, образование, демография и культура.
"Комфортная среда" — это безопасность и качество дорог, жилье и экология.
"Экономический рост" связан с наукой, малым и средним предпринимательством, цифровой экономикой, производительностью труда, экспортом и некоторыми другими сферами.
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Вчера, 13:35РИА Новости
Чайка заявил о проблемах при освоении средств на нацпроекты
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Вплоть до уголовной ответственности, административной ответственности... Расшифровываю: могут дать условно, а могут и штрафануть. Короче, УСПОКОИЛ алчущих государевых денег. А надо было как сказать: вплоть до пожизненного срока... То есть, даже словесно припугнуть боится (или не хочет).
11 ноября, 13:54
Von Stirliz
1820003
Угу. Хорошие нац.проекты. Только все мимо. Повышение основного показателя, благосостояния граждан, как-то не просматривается. Видать нац.проекты точно для слива денег. А срыв их череват недобором в свои карманы к 24 году.
11 ноября, 14:13
ГПГеннадий Пупкин
1620112
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