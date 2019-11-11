Медведев заявил, что малому и среднему бизнесу выдают недостаточно кредитов

"Отдельная тема - это доступ малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей к льготным кредитам... Пока ситуация не слишком благоприятная. Средства в программе есть, но они расходуются крайне медленно", - сказал Медведев в ходе заседания президиума совета по национальным проектам.