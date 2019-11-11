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РИА Новости

Медведев заявил, что малому и среднему бизнесу выдают недостаточно кредитов

13:37 11.11.2019 (обновлено: 14:28 11.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил низкий процент выданных кредитов малому и среднему бизнесу: на конец октября выдано только 305 миллиардов рублей из заложенного 1 триллиона рублей.
"Отдельная тема - это доступ малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей к льготным кредитам... Пока ситуация не слишком благоприятная. Средства в программе есть, но они расходуются крайне медленно", - сказал Медведев в ходе заседания президиума совета по национальным проектам.
По его словам, по состоянию на 29 октября заключено кредитных соглашений на сумму в 305 миллиардов рублей из запланированной суммы 1 триллион рублей.
"А фактически выдано и того меньше", - сказал он.
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