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РИА Новости

Защита доцента СПбГУ попросит суд отложить заседание по делу об убийстве

13:27 11.11.2019 (обновлено: 13:40 11.11.2019)
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© пресс-служба РВИОРоссийский историк Олег Соколов
Российский историк Олег Соколов
© пресс-служба РВИО
Российский историк Олег Соколов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - РИА Новости. Защита доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, внесет ходатайство о переносе на трое суток заседания суда по избранию меры пресечения, сообщил адвокат Александр Почуев.
"Мы не успели подготовить все необходимые документы, поэтому будем просить суд отложить заседание на 72 часа", - сказал журналистам Почуев.
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По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Ещенко 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 64-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. По словам адвоката, Соколов оформил явку с повинной и признался в содеянном. Суд в понедельник должен принять решение о мере пресечения подозреваемому.
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Анастасия ЕщенкоУбийство девушки доцентом СПбГУОлег СоколовСанкт-Петербургский государственный университетРоссияПроисшествия
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