В Курской области начали проверку после гибели троих детей при пожаре

ВОРОНЕЖ, 11 ноя - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту пожара в Прокуратура начала проверку по факту пожара в Курской области , в котором погибли трое детей, сообщило в понедельник надзорное ведомство региона.

Информация о пожаре в частном кирпичном одноэтажном доме в поселке Пристень Пристенского района поступила спасателям в 6.38 мск понедельника. По информации ГУ МЧС по региону, на месте пожара при разборке строительных конструкций были обнаружены тела трех детей - двух девочек 2014 и 2015 годов рождения и мальчика 2016 года рождения. Двое взрослых – женщина 1994 года рождения и мужчина 1990 года рождения – успели спастись с ребенком 2018 года рождения.

"Прокуратура Пристенского района по поручению прокурора Курской области проводит проверку в связи с пожаром, в котором погибли трое детей... По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.