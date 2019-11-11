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РИА Новости

В Курской области начали проверку после гибели троих детей при пожаре

13:13 11.11.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
Сотрудники МЧС во время пожарно-тактических учений
© РИА Новости / Максим Богодвид
ВОРОНЕЖ, 11 ноя - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту пожара в Курской области, в котором погибли трое детей, сообщило в понедельник надзорное ведомство региона.
Информация о пожаре в частном кирпичном одноэтажном доме в поселке Пристень Пристенского района поступила спасателям в 6.38 мск понедельника. По информации ГУ МЧС по региону, на месте пожара при разборке строительных конструкций были обнаружены тела трех детей - двух девочек 2014 и 2015 годов рождения и мальчика 2016 года рождения. Двое взрослых – женщина 1994 года рождения и мужчина 1990 года рождения – успели спастись с ребенком 2018 года рождения.
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"Прокуратура Пристенского района по поручению прокурора Курской области проводит проверку в связи с пожаром, в котором погибли трое детей... По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.
По данным ГУ МЧС, причина и обстоятельства пожара устанавливаются. Как отметили в ведомстве, в доме был установлен пожарный дымоизвещатель, который среагировал на возгорание. Звук сигнализации услышали соседи, они и вызвали пожарную охрану.
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