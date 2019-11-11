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РИА Новости

В Одессе неизвестные разбили памятную табличку погибшему в трагедии 2 мая

13:08 11.11.2019 (обновлено: 14:48 11.11.2019)
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© Фото : Нацполиция УкраиныНеизвестные разбили табличку, установленную в память о погибших во время трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе
Неизвестные разбили табличку, установленную в память о погибших во время трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе
© Фото : Нацполиция Украины
Неизвестные разбили табличку, установленную в память о погибших во время трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе
КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости. Неизвестные разбили табличку, установленную в память о погибших во время трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"О разбитой табличке, установленной в память о погибших во время трагических событий 2 мая 2014 года, в полицию сообщили граждане. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции", — говорится в сообщении.

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Полиция завела уголовное дело по статье "Хулиганство", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.
Как сообщает сайт украинского Седьмого телеканала, памятная табличка была открыта в 2017 году в честь погибшего 2 мая десятника запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"* Игоря Иванова.
После госпереворота на Украине активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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9303353
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