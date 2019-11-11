В Одессе неизвестные разбили памятную табличку погибшему в трагедии 2 мая

"О разбитой табличке, установленной в память о погибших во время трагических событий 2 мая 2014 года, в полицию сообщили граждане. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции", — говорится в сообщении.

После госпереворота на Украине активисты "Антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также радикалами Евромайдана — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.