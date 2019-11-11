В Армении поблагодарили Россию за содействие соотечественникам в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время выхода к прессе по итогам встречи в Ереване

ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Глава МИД Армении Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в понедельник по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил благодарность РФ за содействие армянским соотечественникам в Сирии

"Я выразил благодарность (Лаврову – ред.) за содействие соотечественникам в Сирии. На встрече была также отмечена важная роль гуманитарной миссии Армении в Сирии", - сказал Мнацаканян на совместной пресс-конференции.

Он отметил, что Армения и Россия сотрудничают по всем направлениям, первые лица двух стран и главы внешнеполитических ведомств поддерживают постоянные и активные контакты.

"Мы придаем важность сотрудничеству на общих площадках – в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ. Мы придаем важность либерализации рынка ЕАЭС и расширению ее географии", - сказал Мнацаканян, добавив, что оба государства взаимодействуют также на других международных площадках, в частности, в ООН и ОБСЕ.

Глава МИД Армении напомнил, что Россия - главный экономический партнер, и двусторонний товарооборот демонстрирует динамику роста.

Ранее руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин сообщил, что с 8 февраля в Алеппо приступила к работе гуманитарная миссия Армении в составе 83 человек, на которую возложены задачи по разминированию вне зоны боевых действий, информированию населения о минах и оказанию медицинской помощи жителям Алеппо.