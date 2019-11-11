В Армении поблагодарили Россию за содействие соотечественникам в Сирии

ЕРЕВАН, 11 ноя – РИА Новости. Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в понедельник по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил благодарность РФ за содействие армянским соотечественникам в Сирии.
"Я выразил благодарность (Лаврову – ред.) за содействие соотечественникам в Сирии. На встрече была также отмечена важная роль гуманитарной миссии Армении в Сирии", - сказал Мнацаканян на совместной пресс-конференции.
Он отметил, что Армения и Россия сотрудничают по всем направлениям, первые лица двух стран и главы внешнеполитических ведомств поддерживают постоянные и активные контакты.
"Мы придаем важность сотрудничеству на общих площадках – в рамках ОДКБ, ЕАЭС, СНГ. Мы придаем важность либерализации рынка ЕАЭС и расширению ее географии", - сказал Мнацаканян, добавив, что оба государства взаимодействуют также на других международных площадках, в частности, в ООН и ОБСЕ.
Глава МИД Армении напомнил, что Россия - главный экономический партнер, и двусторонний товарооборот демонстрирует динамику роста.
Ранее руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Соломатин сообщил, что с 8 февраля в Алеппо приступила к работе гуманитарная миссия Армении в составе 83 человек, на которую возложены задачи по разминированию вне зоны боевых действий, информированию населения о минах и оказанию медицинской помощи жителям Алеппо.
Армянская община в Сирии считалась одной из самых крупных диаспор до начала конфликта в стране и насчитывала около 110 тысяч человек. В основном члены диаспоры жили в Алеппо (60 тысяч человек), Дамаске (7 тысяч), Латакии, Кесабе и Эль-Камышлы. После начала сирийского кризиса, по разным оценкам, более 90 тысяч армян покинули Сирию. Ранее МИД Армении заявлял, что республика предоставила убежище свыше 22 тысячам граждан Сирии, став третьим в Европе государством по числу принятых сирийских беженцев относительно численности населения страны.