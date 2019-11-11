Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T12:41Z
https://ria.ru/20191111/1560802343.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155068/37/1550683705_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_8ee2d14e703f90be4e5486887ddc84b8.jpg
РИА Новости

Члены правительства будут привиты от гриппа, заявила Скворцова

12:41 11.11.2019
98
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время парламентских слушаний в Государственной думе РФ на тему: "Законодательное обеспечение паллиативной помощи в России". 11 февраля 2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время парламентских слушаний в Государственной думе РФ на тему: Законодательное обеспечение паллиативной помощи в России. 11 февраля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения Вероника Скворцова заверила, что члены правительства будут привиты от гриппа, каждый год закупается необходимое количество вакцины.
"Мы это делаем каждый год, у нас есть медпункт в правительстве... Сделаем в этот раз", - сказала Скворцова журналистам. По ее словам, ежегодно закупается необходимое количество вакцины российского производства.
Отвечая на вопрос, почему члены кабмина не прививаются, Скворцова высказала предположение, что это может быть связано с тем, что они считают, что могут не заболеть из-за большого числа привитых.
"По-видимому, эти министры рассчитывают на то, что иммунная прослойка за счет тех, кто привились, позволит им избежать гриппа. Я против такой позиции", - пояснила она.
Вице-премьер Виталий Мутко, отвечая на вопрос, почему он не привился, пошутил: "Боюсь уколов".
Вице-премьер Дмитрий Козак рассмеялся, услышав аналогичный вопрос, и сказал, что не болеет. "К кому там зараза не пристает?", - пошутил он.
Медсестра в прививочном кабинете
6 ноября, 06:44РИА Новости
Роспотребнадзор сообщил, сколько россиян сделали прививку от гриппа
251006
Обсудить 1
Здоровье - ОбществоВероника СкворцоваРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин сделал прививку от гриппа
Медик делает прививку против гриппа
В России более 55 миллионов человек привились от гриппа
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
В Минздраве готовы к сезону гриппа, сообщила Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова заявила, что более 16 миллионов детей получили прививку от гриппа
Президент РФ Владимир Путин
Путин отнес членов правительства к группе риска по заболеваемости гриппом
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров рассказал о подготовке производителей к маркировке лекарств
Президент России Владимир Путин
Путин: заболеваемость гриппом сократилась более чем в 13 раз за 13 лет
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
Скворцова заявила об увеличении охвата вакцинацией от гриппа в 2,5 раза
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путин в понедельник встретится с членами правительства
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями движения студенческих отрядов
Песков рассказал, как Путин поддерживает здоровье
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что малому и среднему бизнесу выдают недостаточно кредитов
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019
Мантуров рассказал о проблемах с качеством бензина в России
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам. 11 ноября 2019
Медведев напомнил о последствиях за нарушение правил реализации нацпроектов
Рыба-клоун Amphiprion akindynos
Раскрыт секрет яркой окраски рыб-клоунов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Минтруд расширит программу профобучения женщин с детьми с 2020 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане
08:41В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
Лента новостейМолния