Члены правительства будут привиты от гриппа, заявила Скворцова

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время парламентских слушаний в Государственной думе РФ на тему: "Законодательное обеспечение паллиативной помощи в России". 11 февраля 2019

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Вероника Скворцова заверила, что члены правительства будут привиты от гриппа, каждый год закупается необходимое количество вакцины.

"Мы это делаем каждый год, у нас есть медпункт в правительстве... Сделаем в этот раз", - сказала Скворцова журналистам. По ее словам, ежегодно закупается необходимое количество вакцины российского производства.

Отвечая на вопрос, почему члены кабмина не прививаются, Скворцова высказала предположение, что это может быть связано с тем, что они считают, что могут не заболеть из-за большого числа привитых.

"По-видимому, эти министры рассчитывают на то, что иммунная прослойка за счет тех, кто привились, позволит им избежать гриппа. Я против такой позиции", - пояснила она.

Вице-премьер Виталий Мутко, отвечая на вопрос, почему он не привился, пошутил: "Боюсь уколов".