ТГК-1 в январе-сентябре нарастила чистую прибыль по МСФО на 27,6%

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в январе-сентябре 2019 года выросла на 27,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 10,904 миллиарда рублей, сообщает компания.

Выручка за отчетный период составила 69,825 миллиарда рублей, что на 9,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными факторами, повлиявшими на динамику показателя, являются рост выручки от реализации электроэнергии на рынке на сутки вперед, тепловой энергии и меры по оптимизации производственной деятельности. Показатель EBITDA вырос на 36,7%, до 22,146 миллиарда рублей.

Операционные расходы увеличились на 4,7%, составив 56,42 миллиарда рублей, в том числе в связи с увеличением расходов на топливо.

Операционная прибыль увеличилась на 42,9%, до 14,785 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 35,6%, до 13,428 миллиарда рублей.