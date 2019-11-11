Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T12:36Z
https://ria.ru/20191111/1560801993.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152741/60/1527416038_0:0:3150:1772_1036x0_80_0_0_52cf658d31e5dacb6ebc38951f34ce5a.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

ТГК-1 в январе-сентябре нарастила чистую прибыль по МСФО на 27,6%

12:36 11.11.2019
40
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента
Знак процента
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Чистая прибыль ТГК-1 по МСФО в январе-сентябре 2019 года выросла на 27,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 10,904 миллиарда рублей, сообщает компания.
Выручка за отчетный период составила 69,825 миллиарда рублей, что на 9,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными факторами, повлиявшими на динамику показателя, являются рост выручки от реализации электроэнергии на рынке на сутки вперед, тепловой энергии и меры по оптимизации производственной деятельности. Показатель EBITDA вырос на 36,7%, до 22,146 миллиарда рублей.
Операционные расходы увеличились на 4,7%, составив 56,42 миллиарда рублей, в том числе в связи с увеличением расходов на топливо.
Операционная прибыль увеличилась на 42,9%, до 14,785 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения выросла на 35,6%, до 13,428 миллиарда рублей.
Электростанция ПАО ТГК-1 в Санкт-Петербурге
28 октября, 11:50Теплоснабжение
ТГК-1 за 9 месяцев сократила выработку электроэнергии на 5,5%
ТГК-1 - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность станций ТГК-1 составляет 6,95 ГВт, тепловая - 13,75 тысячи Гкал/ч. Основные акционеры компании: "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).
000000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеЭкономика
Рекомендуем
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
В Татарстане открыли распределительный центр X5 Retail Group
Газодобывающее предприятие
"Газпром" и "Молдовагаз" договорились продлить контракты на три года
Пульт управления мобильной газотурбинной электростанции (МГТЭС) на площадке Западно-Крымская вблизи г. Саки в Крыму
В Крыму продлили работу мобильных ГТЭС в режиме вынужденной генерации
Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева
В ЦБ заявили, что видят пространство для снижения ключевой ставки
Омск
Омская область стала лучшей по уровню содействия развитию конкуренции
Батарея
СГК: переход на закрытые системы теплоснабжения не может быть окупаемым
Здание Государственной Думы РФ
Комитет Госдумы одобрил корректировку параметров бюджета на 2019 год
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путин призвал обеспечить прозрачность закупок техники и оборудования
Заправочная колонка
Мантуров заявил, что каждая пятая АЗС в 2019 году недоливала бензин
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков отметил стремление России и Индии к реализации СПГ-проектов
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Минпромторг не видит рисков дефицита или роста цен на маркируемые товары
Сотрудник ДПС
В Москве восстановили движение на Ленинском проспекте после ДТП
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Более 260 тысяч предпринимателей зарегистрировались в качестве самозанятых
Заместитель председателя Госсовета Республики Крым Константин Бахарев
В Госдуме рассказали о необходимости закона о виноделии
Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалина и "Роснефть" заочно поспорили о ценах на бензин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:45Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане
08:41В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
05:37Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
05:34В США госпитализировали экс-президент Джимми Картер
Лента новостейМолния