В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев из Ливана и Иордании

Грузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн. Сирийские беженцы возвращаются из Ливана. Архивное фото

Грузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн. Сирийские беженцы возвращаются из Ливана

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек вернулись в Более 1,2 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана Иордании за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны в понедельник.

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1 246 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 197 человек, ...из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1049 человек", - говорится в бюллетене.

В места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.