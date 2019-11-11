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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев из Ливана и Иордании

12:32 11.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн. Сирийские беженцы возвращаются из Ливана
Грузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн. Сирийские беженцы возвращаются из Ливана
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Грузовые автомобили на одной из улиц поселения Бейт-Джинн. Сирийские беженцы возвращаются из Ливана. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за прошедшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном на сайте Минобороны в понедельник.
"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1 246 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 197 человек, ...из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1049 человек", - говорится в бюллетене.
Дамаск
Вчера, 09:57Война в Сирии
Асад рассказал о проблемах восстановления Сирии
В места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Отмечается, что за сутки восстановлено пять жилых домов, школа и водонасосная станция. Кроме того, инженерные подразделения ВС Сирии разминировали еще 3,1 гектар территории, а также обнаружили и уничтожили 39 взрывоопасных предметов.
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Война в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
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