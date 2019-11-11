В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев из Ливана и Иордании

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1 246 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 197 человек, ...из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1049 человек", - говорится в бюллетене.
В места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Отмечается, что за сутки восстановлено пять жилых домов, школа и водонасосная станция. Кроме того, инженерные подразделения ВС Сирии разминировали еще 3,1 гектар территории, а также обнаружили и уничтожили 39 взрывоопасных предметов.