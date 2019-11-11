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РИА Новости

Украинские силовики 128 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

12:21 11.11.2019 (обновлено: 20:48 11.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСаперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
Саперы Народной милиции ДНР перед началом отвода подразделений из участка возле села Петровское
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 11 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 128 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, заявил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ведомстве сообщали, что с 28 октября по 5 ноября зафиксировали 150 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Ранения получил один мирный житель.
"За период с 4 по 11 ноября было зафиксировано 128 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 235 мин калибром 120 и 82 миллиметра и четыре артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра. Повреждения получили 21 жилой дом и три объекта инфраструктуры", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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