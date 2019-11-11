Украинские силовики 128 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР

Ранее в ведомстве сообщали, что с 28 октября по 5 ноября зафиксировали 150 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских силовиков. Ранения получил один мирный житель.

"За период с 4 по 11 ноября было зафиксировано 128 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины. По территории республики было выпущено 235 мин калибром 120 и 82 миллиметра и четыре артиллерийских снаряда калибром 122 миллиметра. Повреждения получили 21 жилой дом и три объекта инфраструктуры", - сказал представитель ДНР в СЦКК.