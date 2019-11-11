В Подмосковье введут безбарьерную систему оплаты на ЦКАД

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Безбарьерную систему взимания платы с автомобилистов планируют ввести на Центральной кольцевой автодороге, строящейся в Подмосковье, сообщил глава министерства транспорта России Евгений Дитрих на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Как он сообщил ранее, в текущем году свыше 50 миллиардов рублей было выделено на развитие платных дорог, к концу года их общая протяженность составит 1,5 тысячи км, что на 36% больше, чем в 2018 году.