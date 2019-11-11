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РИА Новости

В Подмосковье введут безбарьерную систему оплаты на ЦКАД

12:09 11.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Строительство транспортной развязки на пересечении ЦКАД и автомагистрали М-11
 Строительство транспортной развязки на пересечении ЦКАД и автомагистрали М-11
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Строительство транспортной развязки на пересечении ЦКАД и автомагистрали М-11. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Безбарьерную систему взимания платы с автомобилистов планируют ввести на Центральной кольцевой автодороге, строящейся в Подмосковье, сообщил глава министерства транспорта России Евгений Дитрих на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"В планах у нас запуск безбарьерной системы, когда шлагбаумы не нужны, а люди не теряют времени на проезд пунктов оплаты. Такая система будет внедрена на Центральной кольцевой автомобильной дороге, которую мы строим в Московской области", - заявил Дитрих на совещании.
Как он сообщил ранее, в текущем году свыше 50 миллиардов рублей было выделено на развитие платных дорог, к концу года их общая протяженность составит 1,5 тысячи км, что на 36% больше, чем в 2018 году.
Лось
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Евгений ДитрихСтроительство ЦКАДМинистерство транспорта РФВладимир ПутинМоскваМосковская областьРоссияОбщество
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