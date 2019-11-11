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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 33 нарушения перемирия в Сирии

12:09 11.11.2019
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© РИА НовостиРасположенный на севере города Айн-Исса в провинции Ракка лагерь беженцев
Расположенный на севере города Айн-Исса в провинции Ракка лагерь беженцев
© РИА Новости
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 33 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 21, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 33 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Алеппо – девять, Латакия – девять, Хама – шесть. Турецкой частью представительства зафиксирован 21 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – 12, Латакия – два, Алеппо – три, Хама – четыре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центр по примирению гуманитарных акций не проводил.
Дамаск
Вчера, 09:57Война в Сирии
Асад рассказал о проблемах восстановления Сирии
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
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