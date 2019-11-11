Скворцова заявила об увеличении охвата вакцинацией от гриппа в 2,5 раза

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия увеличила охват населения вакцинацией в 2,5 раза, объем госзакупок составляет 62,9 миллиона доз, большая часть из них - трехвалетные, сообщила министр здравоохранения Россия увеличила охват населения вакцинацией в 2,5 раза, объем госзакупок составляет 62,9 миллиона доз, большая часть из них - трехвалетные, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова

"Действительно у нас такое произошло за последнее время снижения заболеваемости за счет того, что мы увеличили охват вакцинацией в 2,5 раза. Самый эффектный способ борьбы с гриппом - это профилактика методом вакцинации", - сказала она на совещании президента с членами правительства.

По словам Скворцовой, в этом году ВОЗ опубликовал актуальные вакцинные штаммы на месяц позже, чем обычно, в конце марта. При это оба штамма гриппа А изменились по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, отечественные производители разработали вакцину в срок.

"Базовыми являются четыре трехвалетные вакцины, три из них используются для детей. Эти вакцины высокотехнологичные, безопасные и создают высокий иммунитет, что специально было проверено в этом году исследованием популяционного иммунитета у населения нашей страны ", - отметила Скворцова.

Она отметила, что исследование показало, что иммунная прослойка достаточно высока после прививочной кампании прошлого года. В 2019 году была зарегистрирована четырехвалетная вакцина, которая имеет большой экспортный потенциал. Пока она будет использоваться для пациентов из групп риска: медработников, работников образовательных учреждений и коммунальной сферы.