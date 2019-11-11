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РИА Новости

Скворцова заявила об увеличении охвата вакцинацией от гриппа в 2,5 раза

12:05 11.11.2019 (обновлено: 20:49 11.11.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 13 сентября 2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Россия увеличила охват населения вакцинацией в 2,5 раза, объем госзакупок составляет 62,9 миллиона доз, большая часть из них - трехвалетные, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Действительно у нас такое произошло за последнее время снижения заболеваемости за счет того, что мы увеличили охват вакцинацией в 2,5 раза. Самый эффектный способ борьбы с гриппом - это профилактика методом вакцинации", - сказала она на совещании президента с членами правительства.

По словам Скворцовой, в этом году ВОЗ опубликовал актуальные вакцинные штаммы на месяц позже, чем обычно, в конце марта. При это оба штамма гриппа А изменились по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, отечественные производители разработали вакцину в срок.
"Базовыми являются четыре трехвалетные вакцины, три из них используются для детей. Эти вакцины высокотехнологичные, безопасные и создают высокий иммунитет, что специально было проверено в этом году исследованием популяционного иммунитета у населения нашей страны ", - отметила Скворцова.
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Она отметила, что исследование показало, что иммунная прослойка достаточно высока после прививочной кампании прошлого года. В 2019 году была зарегистрирована четырехвалетная вакцина, которая имеет большой экспортный потенциал. Пока она будет использоваться для пациентов из групп риска: медработников, работников образовательных учреждений и коммунальной сферы.
"Объем государственных закупок составил 62,9 миллиона доз. Из них 60,2 - терхвалетные вакцины и 2,7 - четырехвалетные, что позволит нам в этом году привить более 45% населения страны и более 75% населения из групп риска по здоровью", - добавила Скворцова.
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ВОЗПравительство РФВероника СкворцоваРоссияОбщество
Популярные комментарии
А прививку совести когда им сделают?
11 ноября, 12:54
НКНиколай Кfh
1701001
За подобный развал медицины в "нормальных" странах особи подобные Скворцовой и Голиковой, давно бы сами ушли в отставку, в "ненормальных" они бы давно сидели в тюрьме... где мы живем?....
11 ноября, 12:56
ddega3333
1500201
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