СК начал проверку после задымления локомотива поезда под Брянском

"Организована доследственная проверка по факту задымления в электрощите локомотива поезда "Москва - Киев"... Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.