СК начал проверку после задымления локомотива поезда под Брянском

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку после задымления локомотива пассажирского поезда "Москва - Киев" в Брянской области, сообщила журналистам старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
По предварительным данным, в понедельник, примерно в 2.56 произошло задымление в электрощите локомотива поезда сообщением "Москва - Киев" в районе железнодорожной станции Алтухово Брянской области. Силами регионального ГУМЧС России пожар был локализован, пострадавших нет.
"Организована доследственная проверка по факту задымления в электрощите локомотива поезда "Москва - Киев"... Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.