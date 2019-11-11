Раскрыт секрет яркой окраски рыб-клоунов

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ученые обнаружили, что рыбы-клоуны обладают ультрафиолетовым зрением, что дает им ряд преимуществ — они быстрее находят свой дом и сородичей, эффективнее прячутся от хищников и добывают корм. Результаты исследования Ученые обнаружили, что рыбы-клоуны обладают ультрафиолетовым зрением, что дает им ряд преимуществ — они быстрее находят свой дом и сородичей, эффективнее прячутся от хищников и добывают корм. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Все, кто хоть раз плавал с маской в тропических морях, наверняка запомнил яркую рыбку с оранжевыми и белыми полосками, ставшую знаменитой после мультфильма "В поисках Немо". Многие ее так и зовут — рыбка Немо. На самом деле она называется рыба-клоун, а по-научному — амфиприон.

Амфиприоны живут в симбиозе с актиниями — морскими коралловыми полипами. Каждая рыба-клоун раз и навсегда выбирает "свою" актинию и всегда находится рядом с ней, сначала одна, а потом вместе с партнером или партнершей и своим потомством.

Ученые из Института мозга при Квинслендском университете (Австралия) и Мэрилендского университета (США), детально изучили работу зрительной системы амфиприонов вида Amphiprion akindynos, обитающего на Большом Барьерном рифе — крупнейшем в мире коралловом рифе у берегов Австралии. Это дало им возможность понять, как рыбы-клоуны видят свой мир и как это влияет на их поведение.

В зависимости от длины волны света экспрессируются те или иные белки, указывая на то, какую часть спектра видят рыбы. Анализ генов и белков, участвующих в зрительных процессах, в сочетании с изучением анатомических особенностей показал, что амфиприоны не только хорошо различают цвета, но и прекрасно видят ультрафиолетовое излучение.

"Фоторецепторы глаза амфиприона обнаруживают ультрафиолетовый свет, — приводятся в пресс-релизе Квинслендского университета слова одного из авторов исследования Фанни де Буссероль (Fanny de Busserolles). — Похоже, они часто его используют".

Рыбы-клоуны живут очень близко к поверхности, в зоне, куда проникает ультрафиолетовый свет, используемый актиниями для роста. Способность видеть в ультрафиолетовой части спектра помогает амфитрионам быстрее находить свою актинию, а также других рыб-клоунов, белые полоски которых отражают ультрафиолет, и рыбы хорошо распознают друг друга, оставаясь неприметными для хищников.

Кроме того, это помогает им в поисках еды. Амфитрионы питаются фитопланктоном, который поглощает ультрафиолетовый свет и, таким образом, выглядит в глазах рыб как черные точки на светлом фоне, что делает его более заметным.