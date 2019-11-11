Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Температура воздуха в столичном регионе в течение недели будет понижаться, но останется выше нормы, существенных осадков после вторника не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"В течение недели температура будет понижаться, относительно прошедших выходных и сегодняшнего дня. Погода будет меняться, будет уменьшаться количество осадков... Среднесуточная температура воздуха, как и в прошедшие выходные, останется у нас выше климатической нормы, но не на 6-7 градусов, а на 4 на 5 градусов, но все равно погода сохраняется еще теплой относительно сезона", - сказала Позднякова.

Синоптик также уточнила, что если в понедельник и среду местами возможен небольшой дождь, моросящие осадки, то в последующие дни, до субботы включительно, погоду будет определять область высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается.

"В принципе, это не особенно опасно, не следует ждать, что у нас на улице при отрицательной температуре будет скользко. Потому что довольно сильный ветер накануне. Он подсушит и то небольшое количество осадков, которое ожидается во вторник", - добавила Позднякова.

Она также отметила, что во вторник порывы ветра будут достигать 12-14 метров в секунду. В дневные часы будет около 5 градусов выше ноля, по области от 2 до 7. К вечеру температура будет понижаться и ветер сменится на северо-западный. Но за счет того, что облаков в ночные часы будет меньше, температура воздуха ночью уже будет понижаться до слабо отрицательных значений. Ночь на вторник еще относительно теплая в Москве

"Самой холодной будет ночь на 13 число. За счет прояснений в первой половине ночи температура может понизится в Москве до минус 1 - плюс 1 градуса, по области - до минус 3 градусов. Днем существенных осадков не ожидается. Температура в дневные часы в городе будет также около 5 градусов", - сказала Позднякова.