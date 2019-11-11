Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T11:44Z
https://ria.ru/20191111/1560797802.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/21759/74/217597441_0:155:3005:1845_1036x0_80_0_0_db5f7079a145a11af120164799de6792.jpg
РИА Новости

Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на этой неделе

11:44 11.11.2019
918
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Температура воздуха в столичном регионе в течение недели будет понижаться, но останется выше нормы, существенных осадков после вторника не ожидается, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В течение недели температура будет понижаться, относительно прошедших выходных и сегодняшнего дня. Погода будет меняться, будет уменьшаться количество осадков... Среднесуточная температура воздуха, как и в прошедшие выходные, останется у нас выше климатической нормы, но не на 6-7 градусов, а на 4 на 5 градусов, но все равно погода сохраняется еще теплой относительно сезона", - сказала Позднякова.
Спасская башня Московского Кремля
10 ноября, 10:49Радио Sputnik
Синоптик рассказал, как скоро ждать прихода климатической зимы в Москву
Синоптик также уточнила, что если в понедельник и среду местами возможен небольшой дождь, моросящие осадки, то в последующие дни, до субботы включительно, погоду будет определять область высокого атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается.
"В принципе, это не особенно опасно, не следует ждать, что у нас на улице при отрицательной температуре будет скользко. Потому что довольно сильный ветер накануне. Он подсушит и то небольшое количество осадков, которое ожидается во вторник", - добавила Позднякова.
Она также отметила, что во вторник порывы ветра будут достигать 12-14 метров в секунду. В дневные часы будет около 5 градусов выше ноля, по области от 2 до 7. К вечеру температура будет понижаться и ветер сменится на северо-западный. Но за счет того, что облаков в ночные часы будет меньше, температура воздуха ночью уже будет понижаться до слабо отрицательных значений. Ночь на вторник еще относительно теплая в Москве.
Пешеходный переход на Большой Дорогомиловской улице в Москве
8 ноября, 09:43Радио Sputnik
Жителей и гостей Москвы ждет "вишневая" зима
"Самой холодной будет ночь на 13 число. За счет прояснений в первой половине ночи температура может понизится в Москве до минус 1 - плюс 1 градуса, по области - до минус 3 градусов. Днем существенных осадков не ожидается. Температура в дневные часы в городе будет также около 5 градусов", - сказала Позднякова.
Кроме того, синоптик отметила, что в последующие дни слабо отрицательные температуры по региону будут сохраняться. В Москве воздух прогреется до плюс 1- плюс 2 градусов. Дневная температура при смене потока северо-западного на южный будет несколько выше, чем в среду. Преобладающая температура в Москве будет порядка плюс 5 - плюс 7 градусов, по области от 4 до 9 градусов.
100100
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Девушка на остановке в городе Якутск
На северо-западе Якутии ожидаются морозы до минус 48 градусов
Женщина занимается скандинавской ходьбой
Зима в Центральной России пока "не просматривается", сообщил Вильфанд
Девушка гуляет в Александровском саду в Москве
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в течение недели
Прохожие на Манежной площади в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд пообещал в европейской части России по-майски теплые ночи
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
Вильфанд назвал сильные температурные аномалии середины ноября в России
Молодые люди на Красной площади в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в воскресенье
Актриса театра и кино Лорел Григгс
Актриса из фильма "Светская жизнь" умерла в возрасте 13 лет
Никольская улица в Москве
Синоптик рассказал, когда в Москву придет климатическая зима
Доцент СПбГУ Олег Соколов
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
Первая подводная лодка США класса Вирджиния USS Virginia (SSN-774)
Американские СМИ назвали "худший кошмар" для Китая и России
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в селе Петровское в Донецкой области
ДНР приняла документ о мерах в случае ввода украинской полиции в Петровское
Линии электропередач в Киеве
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупать электроэнергию у России
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков рассказал, когда примут решение о саммите в "нормандском формате"
Президент США Дональд Трамп
Ушаков рассказал, от чего зависит приезд Трампа в Москву на 75-летие Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:01В Новокузнецке выясняют, как в подъезде оказалась "базука"
09:00Ученые поняли, что в людях меняет лечебный массаж
08:59Диетолог рассказала, в каких случаях не стоит есть картошку и морковь
08:58Министр обороны Боливии подал в отставку
08:50В Приамурье на смену теплой погоде придут морозы до минус 35 градусов
08:48Глава МИД Армении назвал визит Лаврова в Ереван продуктивным
08:45Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане
08:41В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06"Роскосмос" ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
Лента новостейМолния