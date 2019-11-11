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РИА Новости

В России заключено первое удостоверенное нотариусом медиативное соглашение

11:43 11.11.2019
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© Федеральная нотариальная палатаКонстантин Корсик
Константин Корсик
© Федеральная нотариальная палата
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Первое в России медиативное соглашение, заключенное медиатором-нотариусом закоючено в начале ноября в Краснодаре, сообщает пресс-служба ФНП.
В пресс-службе отметили, что в конце октября вступили в силу положения законодательства, которые придали стимул развитию института медиации с помощью нотариуса. Это процедура, в результате которой стороны конфликта с помощью беспристрастной третьей стороны — медиатора, вырабатывают удовлетворяющее всех решение по урегулированию возникшего спора без обращения в суд.
При этом медиатор не навязывает своего мнения, суждения о том, как должен быть разрешен спор и, в отличие от арбитра или судьи, не выносит решения по спору.
"Ранее медиация не пользовалась популярностью в силу того, что отсутствовал механизм исполнения медиативных соглашений, то есть если один из участников уклонялся от своих обязанностей, то приходилось все равно обращаться в суд. Теперь же, если медиативное соглашение удостоверено нотариусом, оно приобретает исполнительную силу, и если одна из сторон не исполняет условия документа, то второй участник соглашения может сразу идти к судебному приставу, минуя суд. Тем самым права сторон защищены исполнительной силой нотариального акта", - пояснили в ФНП.
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Как отметил президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, "придание медиативному соглашению исполнительной силы с помощью нотариального акта подтверждает необходимость расширения сферы компетенции нотариуса для стабилизации гражданского оборота в целом, а также значимость функции нотариальной деятельности как превентивного правосудия".
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Константин КорсикОбщество
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