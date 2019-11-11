СК назвал причину пожара в Оренбургской области, где погибли пять человек

УФА, 11 ноя - РИА Новости. Причиной пожара в оренбургском поселке, при котором погибли пять человек, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем, сообщили в следственном управлении СК по Оренбургской области.
В ночь на понедельник при пожаре в частном жилом доме в поселке Жилгородок Оренбургского района области погибли пять человек. Детей среди жертв пожара нет. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
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По данным следствия, жильцы дома - братья 51 и 60 лет - ночью распивали спиртное со своими 38-летним и 41-летним приятелями. Когда начался пожар, их пытался спасти 32-летний прохожий, он тоже погиб.
"Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. На телах погибших видимых телесных повреждений не обнаружено, кроме следов воздействия огня", - сообщает СК.