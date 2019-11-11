СК назвал причину пожара в Оренбургской области, где погибли пять человек

В ночь на понедельник при пожаре в частном жилом доме в поселке Жилгородок Оренбургского района области погибли пять человек. Детей среди жертв пожара нет. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".