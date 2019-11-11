В аэропорту Перми задержали пять рейсов из-за ледяного дождя

УФА, 11 ноя - РИА Новости. Пять рейсов на вылет и прилёт на один час задержались в Пермском аэропорту из-за ледяного дождя, как только специалисты очистили взлётную полосу, аэропорт возобновил работу, сообщили РИА Новости в авиаузле.
По данным собеседника, "из-за погодных условий - ледяного дождя, взлётная полоса покрылась льдом".
"При переохлаждении снижается коэффициент сцепления полосы, поэтому специалисты аэропорта в усиленном режиме очистили взлётную полосу. В это время аэропорт не мог принимать и отправлять самолёты, но проблема не была глобальной, в течение часа работы были завершены и аэропорт заработал в штатном режиме ", - пояснил РИА Новости представитель аэропорта Перми.
По его словам, "с 8.00-10.00 (6.00-8.00 мск) на вылет и прилёт были задержаны пять рейсов".
"В это время мы не смогли принять самолет, летевший из Сургута в Пермь, ему пришлось приземлиться в запасном аэродроме Екатеринбурга, но в настоящее время он уже приземлился в конечном пункте. Также на прилет задерживался рейс из Казани, он тоже уже в Перми. Все меры по обеспечению безопасности взлетов и посадок самолётов в Пермском аэропорту обеспечены", - сказал агентству представитель пермского авиаузла.