МИД предупредил россиян об акции "желтых жилетов" в Париже в выходные

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян об очередной акции "желтых жилетов" в Париже в субботу и воскресенье, в связи с чем в городе будут приняты повышенные меры безопасности.
"Франция – 16-17 ноября в г. Париж намечены манифестации движения "желтые жилеты"; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.