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РИА Новости

МИД предупредил россиян об акции "желтых жилетов" в Париже в выходные

11:30 11.11.2019
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста "желтых жилетов" в Париже
Участники акции протеста желтых жилетов в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста "желтых жилетов" в Париже. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян об очередной акции "желтых жилетов" в Париже в субботу и воскресенье, в связи с чем в городе будут приняты повышенные меры безопасности.
"Франция – 16-17 ноября в г. Париж намечены манифестации движения "желтые жилеты"; повышенные меры безопасности; перекрытие дорог", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
Одна из улиц в Шарм-эль-Шейхе
Вчера, 11:25РИА Новости
МИД предупредил россиян о повышенных мерах безопасности на юге Египта
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МИД РФФранцияВ мире
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