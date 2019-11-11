В Якутске собрали средства на издание книг о воинах-якутянах

"Каждый из нас – часть великой истории, которая связана с подвигом наших отцов и прадедов в борьбе с фашизмом… Уверен, что каждый житель республики внесет свою лепту в это благородное дело и не останется в стороне", - приводятся в сообщении слова председателя гордумы Альберта Семенова.