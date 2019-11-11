В Якутске собрали средства на издание книг о воинах-якутянах

ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Депутаты и аппарат городской думы Якутска к 75-летию победы в Великой Отечественной войне собрали личные средства на издание книг о воинах-якутянах, сообщает пресс-служба гордумы.
Указом главы региона Айсена Николаева с 9 мая 2019 года по 9 мая 2020 года в Якутии объявлен Год Великой Победы. В рамках юбилейных мероприятий национальный архив республики подготовил материалы к изданию серии книг об истории воинов Якутии, участвовавших в битве за Сталинград, в битве под Москвой, в боях под Каширой, в битве под Ржевом, в войне с Японией и истории об узниках концлагерей.
Как отметили в гордуме, для издания первой книги из серии свои личные средства собрали депутаты государственного собрания (ил тумэн) республики и сотрудники аппарата регионального парламента.
"В рамках Года консолидации в Якутии депутаты и сотрудники аппарата Якутской городской думы присоединились к коллегам из госсобрания (ил тумэн) и в память об отцах, дедах и прадедах, участвовавших в Великой Отечественной войне, посвятивших свою жизнь Победе над фашизмом, также собрали личные средства", - рассказали в пресс-службе.
"Каждый из нас – часть великой истории, которая связана с подвигом наших отцов и прадедов в борьбе с фашизмом… Уверен, что каждый житель республики внесет свою лепту в это благородное дело и не останется в стороне", - приводятся в сообщении слова председателя гордумы Альберта Семенова.