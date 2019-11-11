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РИА Новости

Гражданина Австрии обвинили в изнасиловании московской школьницы

11:23 11.11.2019 (обновлено: 16:38 11.11.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Москве гражданина Австрии задержали по обвинению в изнасиловании 14-летней школьницы, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах области.
Заявление в полицию написал сотрудник школы-интерната, где воспитывается пострадавшая.
"По подозрению в преступлении задержали мужчину, который родился в России и еще ребенком уехал с родителями жить за границу. Сейчас он нигде не работает и время от времени приезжает в Россию", - сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел на съемной квартире в Химках, сообщает подмосковный главк Следственного комитета России.
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
8 ноября, 17:36РИА Новости
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МоскваХимкиПроисшествия
Популярные комментарии
15 летняя школьница знакомиться с иностранцем , спит с ним за деньги . Потом требует используя шантаж 20 тысяч бакинских . Иностранец видит перед собой девицу метр восемьдесят с 6 размером, думает , что за ерунда. А она в банде с местными полицаями . Все , не захотел платить , будешь сидеть . Эта схема развода ещё родом из СССР . Россия дикое поле, где повсюду одни соловьи разбойники .
11 ноября, 13:23
freizdorf
17321025
А что эта несовершеннолетняя делала на съемной квартире с мужчиной? Очевидно что типичная современная русская девушка, которая стала шантажировать и вымогать деньги. австриец проигнорил её, она нарисовала слёзы и в полицию. Покажите съёмски с камер где она спокойно приходит к нему домой, откуда знакомы? Где родители были?
11 ноября, 13:24
ИРИван Русский
23000012
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