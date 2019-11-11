Гражданина Австрии обвинили в изнасиловании московской школьницы

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Москве гражданина Австрии задержали по обвинению в изнасиловании 14-летней школьницы, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах области.
Заявление в полицию написал сотрудник школы-интерната, где воспитывается пострадавшая.
"По подозрению в преступлении задержали мужчину, который родился в России и еще ребенком уехал с родителями жить за границу. Сейчас он нигде не работает и время от времени приезжает в Россию", - сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел на съемной квартире в Химках, сообщает подмосковный главк Следственного комитета России.
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.