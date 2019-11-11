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РИА Новости

В МИД Китая призвали Помпео прекратить нападки на страну

11:14 11.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ПЕКИН, 11 ноя – РИА Новости. Пекин в очередной раз призывает госсекретаря США Майка Помпео отказаться от идеологических предрассудков в отношении КНР и прекратить свои нападки на китайскую политику, компании и Компартию, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в прошлую пятницу в Берлине накануне празднования 30-летие падения Берлинской стены, заявил, что Компартия Китая формирует новое видение авторитаризма, такое, которое мир не видел очень давно, а также использует "тактику и методы подавления собственного народа, которые будут устрашающее знакомыми для бывших восточных немцев".
"Я неоднократно выражал позицию Китая в отношении провокационных заявлений госсекретаря Помпео. Куда бы он ни поехал, он всегда осуществляет злонамеренные нападки на правительство и Компартию Китая, критикует политику КНР, и раздувает так называемую китайскую угрозу", - сказал дипломат.
Он подчеркнул, что попытки Помпео вбить клин между КПК и китайским народом "обречены на провал".
"На протяжении определенного периода времени ряд лиц в США игнорируют тенденцию XXI века, которая подразумевает мир и развитие, политизируют технические проблемы и коммерческое сотрудничество, злоупотребляют концепцией национальной безопасности, создают идеологические войны между китайскими и иностранными предприятиями, без каких-либо доказательств клевещут на китайские компании и наносят ущерб сотрудничеству китайских и иностранных компаний, Китай выступает против этого, компании в США и других странах также против этого", - указал Гэн Шуан.
По его словам, "Китай вновь призывает госсекретаря Помпео отказаться от идеологических предрассудков, устаревшего мышления "холодной войны", прекратить делать антикитайские заявления и делать то, что достойно госсекретаря США".
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Майк ПомпеоГэн ШуанМИД КНРКитайСШАБерлин (город)В мире
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