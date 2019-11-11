Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-11T11:26Z
https://ria.ru/20191111/1560795623.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155927/03/1559270313_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_d6dd627a368bfe7b68efd55e4cf22369.jpg
РИА Новости

Более 260 тысяч предпринимателей зарегистрировались в качестве самозанятых

11:08 11.11.2019 (обновлено: 11:26 11.11.2019)
476
© Sputnik / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Более 260 тысяч предпринимателей зарегистрировались в России в качестве самозанятых, заявил в понедельник министр финансов Антон Силуанов.
"Можно сказать, что эксперимент подтвердил заинтересованность предпринимателей. Можно признать эксперимент удачным. Более 260 тысяч так называемых самозанятых зарегистрировано. Причем список профессий достаточно широкий", - сказал он на совещании у президента России Владимира Путина.
Силуанов также отметил, что принято решение в следующем году распространить это нововведении на все регионы России. Это поддержал и премьер-министр России Дмитрий Медведев. "Считаю, что итоги неплохие", - сказал он.
"Договорились", - отреагировал президент.
Банкноты номиналом одна тысяча рублей
5 ноября, 08:00РИА Новости
Будущим пенсионерам придумали план: разбираем новый законопроект
320019
Обсудить 2
Дмитрий МедведевВладимир ПутинАнтон СилуановРоссияЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев заявил, что малому и среднему бизнесу выдают недостаточно кредитов
Дмитрий Медведев
Медведев поручил избежать перетекания бизнеса из-за налога на самозанятых
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Путин призвал обеспечить прозрачность закупок техники и оборудования
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Минпромторг не видит рисков дефицита или роста цен на маркируемые товары
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил составить планы включения оборонных предприятий в нацпроекты
Президент РФ Владимир Путин
Путин указал на кражи при строительстве космодрома "Восточный"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев поручил разработать предложения по контролю реализации нацпроектов
Девушка разговаривает по телефону
Эксперты оценили данные о росте цен на сотовую связь в 2020 году
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил следить за исполнением закона об амнистии капитала
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность
Покупатель в отделе алкогольной продукции в супермаркете
В Минздраве прокомментировали попадание России в десятку самых пьющих стран
Сотрудники отделения Почты России нового формата
В "Почте России" назвали города, в которых сократят сроки доставки посылок
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров перед заседанием Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. 24 июня 2019
Мантуров рассказал о проблемах с качеством бензина в России
Павильон по продаже сигарет
"Трезвая Россия" предложила создать ведомство по контролю за рынком табака
Разговор по мобильному телефону
Аналитики предупредили россиян о росте цен на сотовую связь в 2020 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50В Приамурье на смену теплой погоде придут морозы до минус 35 градусов
08:48Глава МИД Армении назвал визит Лаврова в Ереван продуктивным
08:45Назарбаев предложил организовать встречу Путина и Зеленского в Казахстане
08:41В Ставрополе ищут пропавшую 16-летнюю школьницу
08:27Командир "Исламского джихада" погиб в Газе при ударе израильских военных
08:26В Барнауле жители 22 домов остались без отопления из-за аварии
08:21Назарбаев отметил новый уровень соперничества между мировыми державами
08:18Депутат предложил выделять парки и пустыри под садоводство
08:18Названа возможная причина пожара в Подмосковье, где сгорели микроавтобусы
08:17Назарбаев призвал создать альянс лидеров, выступающих за безъядерный мир
08:12В Красноярском крае ребенок погиб при пожаре в частном доме
08:03Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
07:52В подмосковном Раменском на стоянке сгорели 13 микроавтобусов
07:26В Гонконге протесты вновь привели к транспортному коллапсу
07:19В России количество привитых от гриппа выросло до 55,2 миллиона человек
07:06"Роскосмос" ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
06:30Моралес вылетел из Боливии в Мексику
06:20Власти Венеции планируют запретить круизным лайнерам заходить в город
06:13В Приморье завели дело против пытавшихся вывезти из страны лапы медведей
05:45NI рассказал, как ненависть Гитлера сделала из России сверхдержаву
Лента новостейМолния