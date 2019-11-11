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РИА Новости
Культура

Путин отметил вклад ректора ВГИКа в сохранение творческого наследия России

10:55 11.11.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРектор ВГИК Владимир Малышев
Ректор ВГИК Владимир Малышев
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Ректор ВГИК Владимир Малышев. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ректора Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова (ВГИК) Владимира Малышева с 70-летием, отметив его вклад в сохранение исторического, духовного и творческого наследия России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Малышев родился 11 ноября 1949 года в Московской области. За время руководства Госфильмофондом он превратил его в один из самых крупных киноархивов мира. С 2001 по 2004 года Малышев являлся заместителем министра культуры РФ. Ректором ВГИК он стал в 2007 году.
"Примите поздравления по случаю 70-летия. За годы профессиональной деятельности Вы внесли значимый, многогранный вклад в развитие отечественной культуры, в сохранение нашего богатого исторического, духовного, творческого наследия", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что сейчас опыт, глубокие знания и подвижническая энергия Владимира Малышева востребованы на педагогическом, наставническом поприще, а также служат большому и важному делу – воспитанию молодых мастеров кинематографии.
Российский президент пожелал юбиляру здоровья, вдохновения и успехов.
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КультураВладимир МалышевВГИКГосфильмофонд РФВладимир ПутинМоскваМосковская областьРоссия
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