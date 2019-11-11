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РИА Новости

Джокер против Джокера: фестиваль героев в Марселе

13:43 11.11.2019 (обновлено: 13:50 11.11.2019)
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Поклонники комиксов и видеоигр съехались в минувшие выходные в Марсель на фестиваль героев. Чем участники удивляли зрителей и друг друга, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier

Пожалуй, нет на свете такого геройского фестиваля, который обошелся бы без Бэтмена.

Фестиваль героев в Марселе
1 из 11

Пожалуй, нет на свете такого геройского фестиваля, который обошелся бы без Бэтмена.

© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier

Фиолетовые волосы превращают любую девушку в таинственную принцессу.

Фестиваль героев в Марселе
2 из 11

Фиолетовые волосы превращают любую девушку в таинственную принцессу.

© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier

Участники и гости могут чувствовать себя в безопасности под защитой древнего шамана.

Фестиваль героев в Марселе
3 из 11

Участники и гости могут чувствовать себя в безопасности под защитой древнего шамана.

© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier

Яркий парик — непременный атрибут сказочной героини.

Фестиваль героев в Марселе
4 из 11

Яркий парик — непременный атрибут сказочной героини.

© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier

На фестивале возможны самые невероятные встречи, а герои звездных войн делятся опытом с земными пиратами.

Фестиваль героев в Марселе
5 из 11

На фестивале возможны самые невероятные встречи, а герои звездных войн делятся опытом с земными пиратами.

© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier

Этой грозной воительнице лучше не переходить дорогу.

Фестиваль героев в Марселе
6 из 11

Этой грозной воительнице лучше не переходить дорогу.

© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier

Щит Капитана Америки защитит любую инфанту, однако некоторые и сами не промах.

Фестиваль героев в Марселе
7 из 11

Щит Капитана Америки защитит любую инфанту, однако некоторые и сами не промах.

© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier

Волшебница Сейлор Мун сводит с ума не только мечтательных школьниц.

Фестиваль героев в Марселе
8 из 11

Волшебница Сейлор Мун сводит с ума не только мечтательных школьниц.

© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier

Злодей злодея видит издалека. Образ Джокера, заклятого врага Бэтмена, в этом году чрезвычайно популярен у поклонников массовой культуры.

Фестиваль героев в Марселе
9 из 11

Злодей злодея видит издалека. Образ Джокера, заклятого врага Бэтмена, в этом году чрезвычайно популярен у поклонников массовой культуры.

© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier

Пират Юстасс "Капитан" Кид — известный бузотер, он только и ждет подходящего момента, чтобы ринуться в бой.

Фестиваль героев в Марселе
10 из 11

Пират Юстасс "Капитан" Кид — известный бузотер, он только и ждет подходящего момента, чтобы ринуться в бой.

© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
© REUTERS / Jean-Paul Pelissier

Участники фестиваля героев в Марселе.

Фестиваль героев в Марселе
11 из 11

Участники фестиваля героев в Марселе.

© REUTERS / Jean-Paul Pelissier
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МарсельФото
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