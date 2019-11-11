Джокер против Джокера: фестиваль героев в Марселе

Пожалуй, нет на свете такого геройского фестиваля, который обошелся бы без Бэтмена.
Пожалуй, нет на свете такого геройского фестиваля, который обошелся бы без Бэтмена.
Фиолетовые волосы превращают любую девушку в таинственную принцессу.
Участники и гости могут чувствовать себя в безопасности под защитой древнего шамана.
Участники и гости могут чувствовать себя в безопасности под защитой древнего шамана.
Яркий парик — непременный атрибут сказочной героини.
На фестивале возможны самые невероятные встречи, а герои звездных войн делятся опытом с земными пиратами.
На фестивале возможны самые невероятные встречи, а герои звездных войн делятся опытом с земными пиратами.
Этой грозной воительнице лучше не переходить дорогу.
Щит Капитана Америки защитит любую инфанту, однако некоторые и сами не промах.
Щит Капитана Америки защитит любую инфанту, однако некоторые и сами не промах.
Волшебница Сейлор Мун сводит с ума не только мечтательных школьниц.
Злодей злодея видит издалека. Образ Джокера, заклятого врага Бэтмена, в этом году чрезвычайно популярен у поклонников массовой культуры.
Злодей злодея видит издалека. Образ Джокера, заклятого врага Бэтмена, в этом году чрезвычайно популярен у поклонников массовой культуры.
Пират Юстасс "Капитан" Кид — известный бузотер, он только и ждет подходящего момента, чтобы ринуться в бой.
Пират Юстасс "Капитан" Кид — известный бузотер, он только и ждет подходящего момента, чтобы ринуться в бой.
Участники фестиваля героев в Марселе.