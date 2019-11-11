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РИА Новости

В Крыму установили температурный рекорд

10:48 11.11.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПамятник архитектуры "Ласточкино гнездо"
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Памятник архитектуры "Ласточкино гнездо". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Самая высокая температура воздуха за историю метеонаблюдений для 10 ноября установлена для Симферополя в воскресенье – 27 градусов, что на три градуса выше предыдущего зафиксированного максимального показателя, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.
Ранее в гидрометцентре Крыма сообщили об установившейся засухе на полуострове, что привело к пересыханию главных рек, питающих крымские водохранилища естественного стока.
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"В Симферополе был перекрыт абсолютный максимум. Вчера температура на метеостанции центральном посту (аэропорт) составила 27,1 градуса. Предыдущий рекорд для 10 ноября был 24,1 градуса в 2010 году", - сообщили в гидрометцентре.
Средняя суточная температура воздуха в воскресенье в Симферополе составила 16,2°, что на 9,8° выше средней многолетней, отметили синоптики.
МЧС региона предупредило о том, что в центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Температура морской воды у побережья Крыма 13…16°, в Ялте 17°.
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