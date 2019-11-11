В Крыму установили температурный рекорд

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости. Самая высокая температура воздуха за историю метеонаблюдений для 10 ноября установлена для Симферополя в воскресенье – 27 градусов, что на три градуса выше предыдущего зафиксированного максимального показателя, сообщили РИА Новости в крымском гидрометцентре.
Ранее в гидрометцентре Крыма сообщили об установившейся засухе на полуострове, что привело к пересыханию главных рек, питающих крымские водохранилища естественного стока.
"В Симферополе был перекрыт абсолютный максимум. Вчера температура на метеостанции центральном посту (аэропорт) составила 27,1 градуса. Предыдущий рекорд для 10 ноября был 24,1 градуса в 2010 году", - сообщили в гидрометцентре.
Средняя суточная температура воздуха в воскресенье в Симферополе составила 16,2°, что на 9,8° выше средней многолетней, отметили синоптики.
МЧС региона предупредило о том, что в центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Температура морской воды у побережья Крыма 13…16°, в Ялте 17°.