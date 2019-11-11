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РИА Новости

Сажавшая падчерицу на цепь жительница Приморья получила условный срок

10:44 11.11.2019
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
ВЛАДИВОСТОК, 11 ноя - РИА Новости. Жительница Приморья осуждена на 3 года условно за то, что приковывала на ночь свою 11-летнюю падчерицу к кровати, чтобы та не уходила из дома, сообщает прокуратура края.
"Фигурантка воспитывала с малолетнего возраста ребенка своего супруга. В марте 2018 года она неоднократно пристегивала одиннадцатилетнюю падчерицу за ногу заранее приобретенной металлической цепью и замком к кровати на ночь с целью недопущения уходов последней из дома. Тем самым осужденная лишала несовершеннолетнего ребенка возможности передвигаться", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды в суде
28 августа, 17:59РИА Новости
Суд на Кубани передал матери мальчика, которого отец сажал на цепь
По данным прокуратуры, свои действия фигурантка объясняла тем, что девочка имеет признаки социализированного расстройства поведения, уходит из дома и крадет.
Суд признал женщину виновной по статье "Незаконное лишение свободы, не связанное с его похищением, в отношении заведомо несовершеннолетнего".
"Суд назначил ей за содеянное наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу", - отмечает прокуратура.
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Приморский крайПроисшествия
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