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РИА Новости

Жители Астраханской области пожаловались на запах гари в воздухе

10:41 11.11.2019 (обновлено: 10:42 11.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМЧС России
МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МЧС России. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя – РИА Новости. Более 300 обращений поступило в "Систему-112" Астраханской области с начала месяца с жалобами на запах гари в воздухе, сообщает ГУМЧС России по региону.
"С 1 ноября в центр обработки вызовов 112 Астраханской области поступило 326 обращений граждан по запаху несвойственному атмосферному - запаху гари. В том числе в период с 8 по 9 ноября поступило 133 сообщения", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, очаги активного тления наблюдаются на территории полигона твердых бытовых отходов вблизи села Фунтово Приволжского района. "Учитывая территориальное расположение полигона ТБО, источником запаха гари на территории Астрахани и близлежащих населенных пунктов является вышеуказанный полигон", - сказано в сообщении.
С 6 по 9 ноября на территорию полигона завезено 1290 кубометров грунта, проводятся рекультивационные работы. Также в области на сегодняшний день происходит тление тростниковой растительности и камыша в раскатной части Каспийского моря. Из-за юго-восточного ветра в ряде районов области и городе Астрахани есть вероятность запаха гари, предупреждает МЧС.
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Губернатор Игорь Бабушкин в своем аккаунте в Instagram сообщил, что в курсе ситуации с гарью. Он призвал полицию усилить работу в данном направлении. "Также я поручаю главам всех районов мобилизоваться. В случае обнаружения очага возгорания незамедлительно сообщать в МЧС, чтобы как можно скорее потушить очередной пожар. Нужно провести разъяснительную работу с населением - каждый должен понимать, что за поджоги будет нести персональную ответственность", - добавил он.
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Игорь БабушкинМЧС РФАстраханская областьПроисшествия
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