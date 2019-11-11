Жители Астраханской области пожаловались на запах гари в воздухе

"С 1 ноября в центр обработки вызовов 112 Астраханской области поступило 326 обращений граждан по запаху несвойственному атмосферному - запаху гари. В том числе в период с 8 по 9 ноября поступило 133 сообщения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, очаги активного тления наблюдаются на территории полигона твердых бытовых отходов вблизи села Фунтово Приволжского района. "Учитывая территориальное расположение полигона ТБО, источником запаха гари на территории Астрахани и близлежащих населенных пунктов является вышеуказанный полигон", - сказано в сообщении.

С 6 по 9 ноября на территорию полигона завезено 1290 кубометров грунта, проводятся рекультивационные работы. Также в области на сегодняшний день происходит тление тростниковой растительности и камыша в раскатной части Каспийского моря. Из-за юго-восточного ветра в ряде районов области и городе Астрахани есть вероятность запаха гари, предупреждает МЧС.