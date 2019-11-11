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РИА Новости

Россия готова к диалогу с законными властями Боливии

10:33 11.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. РФ готова к продолжению диалога с законными властями Боливии, в частности, с новым составом парламента, когда он будет избран, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
В воскресенье все высшее руководство Боливии во главе с Моралесом на фоне эскалации насилия в стране ушло в отставку. Целый ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот. Принявшая на себя власть второй вице-спикер сената оппозиционер Жанин Аньес заявила, что проведет новые президентские выборы.
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"Можем лишь пожелать дружественному боливийскому народу как можно скорее выйти из кризисной ситуации, провести выборы и вернуться к нормальной жизни. Мы, в свою очередь, готовы к продолжению диалога с законными властями страны и, в частности, с новым составом парламента, когда он будет избран", - написал Косачев в Facebook.
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Смена власти в БоливииКонстантин КосачевРоссияВ мире
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