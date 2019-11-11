Россия готова к диалогу с законными властями Боливии

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. РФ готова к продолжению диалога с законными властями Боливии, в частности, с новым составом парламента, когда он будет избран, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
В воскресенье все высшее руководство Боливии во главе с Моралесом на фоне эскалации насилия в стране ушло в отставку. Целый ряд стран - Венесуэла, Куба, Мексика - заявили, что в Боливии произошел госпереворот. Принявшая на себя власть второй вице-спикер сената оппозиционер Жанин Аньес заявила, что проведет новые президентские выборы.
"Можем лишь пожелать дружественному боливийскому народу как можно скорее выйти из кризисной ситуации, провести выборы и вернуться к нормальной жизни. Мы, в свою очередь, готовы к продолжению диалога с законными властями страны и, в частности, с новым составом парламента, когда он будет избран", - написал Косачев в Facebook.