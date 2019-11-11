Асад назвал партнеров ИГ* по разграблению запасов нефти в Сирии

В октябре президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о намерении вывести все американские силы из районов на востоке Сирии, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков ИГ*. Он отметил, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", объясняя это тем, что "им нужны деньги". При этом президент добавил, что "мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно".

"Нет, с тех пор как в 2014 году игиловцы* начали заниматься разграблением запасов сирийской нефти и ее контрабандой, у них было два партнера: (президент Турции Тайип) Эрдоган с его окружением и США – в лице ЦРУ или кого-либо еще. Так что Трамп сказал все как есть, он не открыл ничего нового", - заявил Асад.

Он отметил, что "даже когда кто-то из курдов принялся незаконно добывать сирийскую нефть, партнерами у них тоже были американцы".

"Все дело в деньгах, все дело в нефти – вот суть недавнего заявления Трампа. Но это не новость и не имеет никакого отношения к переговорам", - подчеркнул сирийский лидер.

Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода террористов ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.

По сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, военные США будут защищать значительную часть территории, которую контролируют сирийские курды и которая простирается от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. Уже известно о строительстве военных баз на этой территории. Тем не менее отмечается, что точную протяженность территории пока предстоит определить.

В свою очередь в Москве назвали неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что за счет доходов от нефти в Сирии США поддерживают лояльные им вооруженные формирования, а официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков говорил, что США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии свыше 30 миллионов долларов.