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РИА Новости
Война в Сирии

Асад назвал партнеров ИГ* по разграблению запасов нефти в Сирии

10:18 11.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора. Архивное фото
МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. У террористической группировки "Исламское государство"* было два партнера в разграблении запасов нефти в СирииТурция и США, заявил в интервью RT президент Сирии Башар Асад.
В октябре президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о намерении вывести все американские силы из районов на востоке Сирии, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков ИГ*. Он отметил, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", объясняя это тем, что "им нужны деньги". При этом президент добавил, что "мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно".
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"Нет, с тех пор как в 2014 году игиловцы* начали заниматься разграблением запасов сирийской нефти и ее контрабандой, у них было два партнера: (президент Турции Тайип) Эрдоган с его окружением и США – в лице ЦРУ или кого-либо еще. Так что Трамп сказал все как есть, он не открыл ничего нового", - заявил Асад.
Он отметил, что "даже когда кто-то из курдов принялся незаконно добывать сирийскую нефть, партнерами у них тоже были американцы".
"Все дело в деньгах, все дело в нефти – вот суть недавнего заявления Трампа. Но это не новость и не имеет никакого отношения к переговорам", - подчеркнул сирийский лидер.
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Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода террористов ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.
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По сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, военные США будут защищать значительную часть территории, которую контролируют сирийские курды и которая простирается от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. Уже известно о строительстве военных баз на этой территории. Тем не менее отмечается, что точную протяженность территории пока предстоит определить.
В свою очередь в Москве назвали неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что за счет доходов от нефти в Сирии США поддерживают лояльные им вооруженные формирования, а официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков говорил, что США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии свыше 30 миллионов долларов.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииБашар АсадТурцияСирияСШАВ мире
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