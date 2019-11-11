В Екатеринбурге задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 ноя – РИА Новости. Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области задержали осужденного Жамолиддина Ражабова, сбежавшего из колонии-поселения, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
Мужчина был осужден к 3 годам лишения свободы по статье УК РФ "Незаконное лишение свободы". Отсутствие осужденного в колонии-поселении в Камышловском округе было обнаружено при обходе вечером 7 ноября.
"Десятого ноября в 15.45 (13.45 мск) сотрудниками отдела розыска ГУФСИН России по Свердловской области, в Екатеринбурге на рыночном комплексе "Таганский ряд" возле торгового павильона был задержан Ражабов", – говорится в сообщении.